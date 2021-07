per Mail teilen

Portionen: 4 Koch/Köchin: Frank Brunswig

2 alte Brötchen oder 6 Scheiben Toastbrot (eingeweicht in gezuckerter Milch mit Vanille)

200 g Mehl

3 Eier

200 g Paniermehl

1 Schale Erdbeeren, geputzt

Zucker und Zimt

Eingeweichtes Brot in Mehl, Ei und Paniermehl panieren, in Butter goldgelb braten, dann in Zucker und Zimt wälzen. Erdbeeren mit Zucker pürieren und mit den "Rostigen Rittern” servieren.

