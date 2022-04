per Mail teilen

Portionen: 4 Koch/Köchin: Frank Brunswig

800 g Seeteufel

1 (bunter) Blumenkohl, in Röschen zerteilt

200 ml Gemüsebrühe

800 g festkochende Kartoffeln, geschält und fein gewürfelt

1 Zwiebel, fein gehackt

2 Zehen Knoblauch, fein gehackt

1 Zehe Knoblauch

50 ml Weißwein

100 g Parmesankäse, fein gerieben

50 g Butter

200 ml Olivenöl

Die Blumenkohl-Röschen blanchieren und bereitstellen.

Seeteufel in Medaillons schneiden. Olivenöl mit einer Zehe Knoblauch, Salz und Pfeffer in einer hohen Pfanne erwärmen, Seeteufel in das heiße (ca. 70°C) Olivenöl geben und beiseite stellen.

Kartoffelwürfel mit dem gehackten Knoblauch und den Zwiebelwürfeln hellbraun anbraten und mit Weißwein ablöschen. Brühe dazugeben und gar kochen. Kurz vor dem Anrichten die Butter und den geriebenen Käse unterrühren.

Blanchierten Blumenkohl mit etwas Butter, Pfeffer, Salz und Muskatnuss in der Pfanne schwenken, zur Dekoration mit Tomatenvierteln verzieren

Dazu passt ein nicht zu schlanker Chardonnay aus der Pfalz.

