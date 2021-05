Portionen: 4 Koch/Köchin: Astrid Mann, Bad Sobernheim

Bärlauch-Crêpes:

60 g frischer Bärlauch

3 EL Butter

120 g Mehl

300 ml Milch

3 Eier

1 kräftige Prise Salz

1-2 EL neutrales Öl

Die Stiele der Bärlauchblätter abzupfen und grob schneiden. Die Butter

zerlassen und etwas abkühlen lassen. Mehl, Milch, Eier, Salz, die zerlassene Butter und Bärlauch in ein hohes Gefäß geben und mit dem Schneidstab pürieren. Den Teig 10 Minuten ruhen lassen.

Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen. Teig portionsweise in der Pfanne

verteilen und nacheinander so viele Crêpes backen, bis der Teig aufgebraucht

ist. Crêpes im Ofen zwischen zwei Tellern warmhalten.

Möhren in Zitronenrahm:

400 g Möhren

1 kleine Zwiebel, fein gewürfelt

1 EL Butter

1/4 TL Zitronenabrieb einer Bio-Zitrone

100 ml Sahne

etwas Milch

Pfeffer

kleingehackte Petersilie zum Dekorieren

Die Möhren putzen, längs halbieren und schräg in lange Scheiben schneiden. Zwiebelwürfel in etwas Butter in einem Topf andünsten, die Möhren dazugeben und zwei Minuten mitdünsten. Sahne und Milch zugießen und aufkochen. Mit Salz und Pfeffer würzen, zugedeckt vier Minuten kochen, dann mit Zitronenschale würzen.

Rahmmöhren in die Crêpes füllen, mit Petersilie und Zitronenschale garnieren.

