per Mail teilen

Auch wenn in der Fastnacht dieses Jahr alles anders ist, Weck, Worscht und Wein gehören dazu - in diesem Fall auf der Pizza und im Nachtisch. Frank Brunswig, Gourmetkoch, Küchenprofi und leidenschaftlicher Mainzer und Fastnachter, hat sich diesmal etwas Besonders ausgedacht: eine echte Meenzer Fastnachtspizza. Und als närrisches Dessert gibt es Brezelknödel in Weinschaumsoße.