Portionen: 4 Schwierigkeitsgrad: mittel

Hähnchenbrust mit Speck, grünem Spargel und Bratkartoffeln:

4 Hähnchenbrust-Filets

10 Scheiben Schinkenspeck

750 g kleine Kartoffeln

500 g grüner Spargel

8 schwarze Oliven (Kalmata)

8 kleine Tomaten (Cherry-Tomaten)

6 Schalotten, geviertelt

1 Chili-Schote (Kerne entfernen!)

2/3 Zehen Knoblauch, am besten zerdrücken

Petersilie

Thymian

1 Zweig Rosmarin

Salz und Pfeffer

Kümmel

Gutes Olivenöl

Butterschmalz

Zubereitung:

Kartoffeln in Salzwasser mit etwas Kümmel garkochen, schälen und in Butterschmalz langsam braten. Anschließend salzen, pfeffern und am Ende mit gehackter Petersilie bestreuen.

Den grünen Spargel nur am (dicken) Ende schälen und dann in Olivenöl braten (nicht im Wasser kochen!). Mit Salz und Pfeffer würzen und mit einer Prise Zucker in der Pfanne ziehen lassen.

Hähnchenbrust waschen, trocken tupfen und längs halbieren. Jede Hälfte leicht salzen, pfeffern und mit 1 oder 2 Scheiben Speck umwickeln. Anschließend in Olivenöl ca. 2 Minuten jede Seite anbraten und dann in eine Auflaufform geben. Im restlichen Öl Knoblauch, Schalotten, Thymian, Chili, Oliven und die Tomaten kurz braten und mit Wein ablöschen, mit etwas Pfeffer und Salz würzen, dann alles über die Hähnchenfilets gießen und im vorgeheizten Backofen (180° Heißluft) noch ca. 15 Minuten fertig garen. Das Ganze hübsch anrichten und genießen, am besten mit einem trockenen Wein.

