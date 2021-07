per Mail teilen

Portionen: 4 Rezeptautor/Rezeptautorin: Frank Brunswig

Hackbraten mit Soße von altem Gouda:

1 kg Rinderhackfleisch

6 Scheiben Toast

1 gewürfelte Zwiebel

1 fein gehackte Zehe Knoblauch

2 Eier

Paniermehl

2 gehackte Zweige Petersilie

Pfeffer, Salz

500 ml Gemüsebrühe

200 ml Sahne

100 g Mondamin

300 g fein geriebener alter Gouda

Zubereitung

Toast würfeln, in Wasser einweichen und nach 2 bis 3 Minuten ausdrücken. Zwiebeln mit Knoblauch glasig anbraten. Hackfleisch mit Toast, Zwiebeln und Knoblauch, den Eiern und der Petersilie mischen und mit Pfeffer und Salz würzen. Ist die Masse zu "flüssig": mit 3 bis 4 EL Paniermehl abdicken. Den Hackbraten in der Pfanne knusprig anbraten, danach für ca. 15 Minuten bei 150 °C in den Ofen geben.

Für die Soße die Gemüsebrühe aufkochen, mit Mondamin abbinden, Sahne und dann den geriebenen Gouda dazugeben, mit Pfeffer und Salz abschmecken.

Übersicht aller SWR Rezepte