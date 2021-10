per Mail teilen

Koch/Köchin: Frank Brunswig

3 Eier

ca. 150 g Mehl

50 ml Milch

2 EL Öl

Zucker, Salz

50 ml Weißwein

1 EL Speisestärke

1 EL Zucker

2 Schalen Blaubeeren (1 Schale fürs Kompott, 1 Schale für die Creme und zum Anrichten)

2 Eier

200 g Mehl

200 g Paniermehl

Zimt und Zucker

200 g Frischkäse

50 ml Milch

Zucker

Aus Eiern, Mehl, Milch, Öl, Zucker und Salz einen Teig herstellen und vier gleich große Pfannkuchen backen. Diese z.B. mit einer Müslischale kreisrund ausstechen.

Weißwein mit Zucker aufkochen und mit Speisestärke abbinden. Eine Schale Blaubeeren dazugeben, kurz einkochen, dann auskühlen lassen. Das Blaubeer-Kompott zu gleichen Teilen in die vier Pfannkuchen füllen, diese zusammenklappen, in Mehl, Ei und Paniermehl panieren und nochmals in Butter backen, gegebenenfalls mit Zimt und Zucker bestreuen.

Frischkäse mit Milch und Zucker mischen, zwei Esslöffel frische Blaubeeren einrühren, bis eine schöne violette Farbe entsteht.

Die gefüllten Pfannkuchen auf der Frischkäse-Creme anrichten und mit frischen Blaubeeren servieren. Dazu schmeckt z. B. ein restsüßer Riesling aus der Pfalz.

