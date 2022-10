Zuschauer-Aufruf: Abgezockt durch Fake-Energieversorger?

per Mail teilen

Wurden Sie am Telefon nach der Stromzählernummer und ihrem Zählerstand gefragt? Betrüger versuchen derzeit so Provisionen zu ergaunern. Melden Sie sich bei bei dieser oder ähnlichen Betrugsmaschen!

Viele Menschen sind gerade in Zeiten der Energiekrise verunsichert. Genau darauf haben es professionelle Betrüger mit ihren zahlreichen Tricks gerade abgesehen.

Derzeit versuchen sie etwa via Telefon an Stromzähler-Nummern heranzukommen und schließen in Ihrem Namen Verträge ab – für die sie Provision kassieren.

Ein weiteres Beispiel: Ein angeblicher Mitarbeiter der Stadtwerke will eine Abschlagzahlung in bar abholen. Diese Abholung wird telefonisch angekündigt.

Sind Sie Opfer dieser oder ähnlicher Betrügereien geworden?

Die Marktcheck-Redaktion will darüber berichten, um andere zu warnen. Bitte schicken Sie uns Ihre Erfahrungen über das Formular oder per Mail an marktcheck@swr.de.