FSME-Impfung wird für Risikogebiete empfohlen

Der einzig wirksame Schutz vor FSME ist eine Impfung. Sie gilt als gut verträglich und wird von den Krankenkassen bezahlt. Im Südwesten Deutschlands wird sie dringend empfohlen.

Was ist FSME?

FSME steht für die Frühsommer-Meningoenzephalitis. Die Symptome von FSME drücken sich häufig in Grippe-ähnlichen Beschwerden aus. Das Problem ist, dass es mit Entzündungen des Rückenmarks oder des Gehirns zu schweren Verläufen kommen kann. Bis vor einigen Jahren galt vor allem der gemeine Holzbock als Überträger der Krankheit. Doch laut dem RKI konnte das Virus mittlerweile auch schon in der Auwaldzecke nachgewiesen werden.

Zecken können etliche gefährliche Krankheiten und Erreger übertragen. Colourbox

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) rät allen, die in FSME-Risikogebieten wohnen oder Urlaub machen, ihren Impfschutz zu kontrollieren.

Im Südwesten empfehlen die Gesundheitsbehörden die Impfung dringend. Auch diejenigen, die in der Vergangenheit schon gegen FSME geimpft wurden, sollten ihren Impfschutz von ihrem Arzt überprüfen lassen. Wenn weiterhin ein Ansteckungsrisiko besteht, kann eine Auffrischung des Impfschutzes nötig sein. Geimpft werden kann nur zum Schutz vor FSME, gegen Borreliose gibt es keinen Impfschutz.

Aktuelle Lage bei FSME-Fällen Im Jahr 2021 wurden insgesamt 390 FSME-Erkrankungen in Deutschland übermittelt (Stand: Januar 2022). Verhältnismäßig wenig im Vergleich zum Vorjahr (712 FSME-Erkrankungen). Durch einen technischen Fehler konnten jedoch etwa 5% der im Jahr 2021 gemeldeten FSME-Erkrankungen nicht gezählt werden. Insgesamt sind laut dem RKI drei Personen an ihrer FSME-Erkrankung verstorben.

Risikogebiete der FSME in Deutschland

Baden-Württemberg

Bayern

Süd-Thüringen

südliche Teil von Sachsen

Teile von Hessen

Landkreis Birkenfeld in Rheinland-Pfalz

Saar-Pfalz-Kreis im Saarland

FSME-Erkrankungen breiten sich in Deutschland immer weiter aus. Unter anderem gilt Baden-Württemberg als Risikogebiet. SWR

Im Januar 2021 hat das Robert Koch-Institut bundesweit fünf weitere Regionen zu Risikogebieten erklärt: Darunter die Landkreise Fulda in Hessen und Dillingen an der Donau in bayerisch-Schwaben.

Vorsicht: Auch in anderen europäischen Ländern tritt die FSME auf, darunter in Österreich, der Schweiz und den baltischen Staaten.

FSME-Impfquoten in Deutschland

Tatsächlich sind in der neuesten Erhebung aus dem Jahr 2019 in Baden-Württemberg 18,0 Prozent der Bevölkerung gegen FSME geimpft, während in Bayern die Impfquote bei 22,3 Prozent liegt. In Thüringen liegen die Impfquoten sogar bei 30,4 Prozent und in Hessen bei 18,8 Prozent. Erst seit 2019 ist ein ansteigender Trend in den Impfquoten sichtbar geworden.

Erreger-Hotspots

Heute ist bekannt, dass es eigentlich sehr kleine Gebiete, vergleichbar mit einem oder zwei Fußballfeldern sind, in denen sich die FSME-infizierten Zecken aufhalten. Außerhalb dieses Gebietes sind keine infizierten Zecken zu finden.

Der Infektologe Dr. Johannes Borde von der Uniklinik Freiburg ist einer der Wissenschaftler, die nach diesen sogenannten FSME-Hotspots suchen. Er hat rund um Offenburg zwei FSME-Herde identifiziert. Und einen weiteren auf der anderen Rheinseite, im Elsass.

„Es gibt diese besonderen Herde, Naturherde, wo sich tatsächlich der FSME-Virus in den Zecken findet. [...] Es ist absolut davon auszugehen, dass es weitere Herde gibt, weil wir eine konstante Anzahl weiterer Patienten haben, die sich auch in anderen Regionen infiziert haben.“

Nur mehrere Impfungen und eine Auffrischung nach drei Jahren schützen zuverlässig.

Für den Aufbau des Impfschutzes gegen FSME sind drei Impfungen nötig. Die zweite Impfung erfolgt ein bis drei Monate nach der ersten. Etwa zwei Wochen nach der zweiten Impfung besteht zunächst für einige Monate der Schutz.

Für den Aufbau des Impfschutzes gegen FSME sind drei Impfungen nötig. Getty Images iStockphoto

Um die Immunisierung abzuschließen, ist eine dritte Impfung nach neun bis zwölf Monaten empfohlen. Der Schutz besteht dann für mindestens drei Jahre.

Warnschilder als sinnvolle Schutzmaßnahme

Frankreich hat auf die neue Gefahr reagiert und Warnschilder aufgestellt. Bei uns gibt es die nicht. Soll sich daran etwas ändern? Wir fragen beim Landesgesundheitsamt in Stuttgart nach.

In Frankreich wird nicht nur vor Zecken sondern insbesondere vor mit FSME infizierten Zecken gewarnt. picture-alliance / Reportdienste Foto: Erwin Elsner



„Also wenn so ein Fokus über viele Jahre konstant ist, ist natürlich eine Information sehr wichtig, dass eben gerade da eben, die Zecken FSME-Viren tragen. Auf der anderen Seite kann man nie sicher sein, ob nicht 500 Meter weiter nicht auch ein Fokus besteht, den man bisher gar nicht kennt.“

Vielleicht findet man also auch bei uns bald Warnschilder? Noch ist nichts entschieden und bundesweite Schutzmaßnahmen sind nicht in Sicht.