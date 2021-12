Woraus Weihnachtsbier besteht

per Mail teilen

Sie sind meist sehr dunkel, schmecken kräftig, würzig, aromatisch, auch mal süß mit einer Note von Karamell – eben weihnachtlich. Aber was unterscheidet Weihnachtsbiere von anderen Bieren?

In Deutschland gibt es den Bierstil des Weihnachtsbieres nicht offiziell. Aber: Viele Brauerein haben Biere im Angebot, die sehr stark malz-betont sind und etwas weihnachtliches haben. Diese verkaufen sie als Weihnachts- oder Festbiere. Sie sind geschmacklich etwas Besonderes. Dazu kommt, dass sich Flaschen mit weihnachtlichen Etiketten gut verkaufen. Gewürze dürfen – zumindest in Deutschland – nicht zugegeben werden. Das verbietet das Reinheitsgebot.

Weihnachtsbiere sind vor allem im Ausland beliebt

Im Ausland haben die Brauereien mehr Freiheiten, zum Beispiel in Belgien. Auch das Elsass oder die skandinavischen Länder sind bekannt für ihre Weihnachtsbiere, vor allem Dänemark. Hier wird sogar jedes Jahr am ersten Freitag im November der Weihnachtsbiertag begangen: Ab 20.59 Uhr wird dann in Kneipen und Bars damit begonnen, das beliebte Getränk auszuschenken.

Glühbier als weitere weihnachtliche Bier-Alternative

In vielen Ländern gibt es noch eine spezielle Variante des Weihnachtsbiers: Das Glühbier. Es wird aromatisiert und dann heiß gemacht. Wäre doch vielleicht auch bei uns eine Variante für den Weihnachtsmarkt: Dann könnten sich Glühwein- und Bierfans mit ihren heißen Bechern gegenseitig zuprosten.