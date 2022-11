Woher Fruchtfliegen kommen und wie man sie loswird

per Mail teilen

Viele denken, Fruchtfliegen gäbe es nur im Sommer - aber auch im Herbst schwirren sie in unseren Küchen umher. Wie man sie wieder loswird.

Anders als viele meinen, herrschen im Herbst ideale Voraussetzungen für die schnelle Vermehrung der kleinen Plagegeister. Das liegt an den milden bis warmen Temperaturen und am reichhaltigen Angebot von viel überreifem Obst.

Wenn es kalt wird, bleiben die Fruchtfliegen in der Natur im Larvenstadium

Fruchtfliegen finden in unseren Wohnungen das ganze Jahr über hervorragende Bedingungen zur Fortpflanzung. Bei Temperaturen um die 25 Grad dauert es nur zehn Tage, bis sich aus dem Ei eine Larve und daraus eine Fruchtfliege entwickelt. Bei um die 20 Grad braucht sie schon fast doppelt so lange. Aber erst bei Temperaturen unter zehn Grad vermehren sich die Fliegen nicht mehr.

In Supermärkten, Lagerhallen und eben auch in unseren Küchen herrschen Bedingungen, die den kleinen Tieren das Überleben ermöglichen. Oft schleppen wir die Fruchtfliegen mit dem Obst aus dem Supermarkt ein.

Wie sich Fruchtfliegen vermehren und eine Fliegenplage entsteht

Ein einziges Weibchen kann schon für eine Fliegenplage sorgen, da es bis zu 400 Eier zum Beispiel auf überreifem Obst ablegen kann. Einmal geschlüpft, überleben Weibchen bis zu acht Wochen - Männchen nur zehn Tage.

Ohne Nahrung schaffen es die kleinen Quälgeister keine 24 Stunden. Das bedeutet aber Disziplin: Es dürfen keine offenen Weinflaschen herumstehen, kein dreckiges Geschirr oder Bioabfall. Nahrung finden die Tiere sogar in der Spülmaschine und im Abfluss.

Wie man Fruchtfliegen wieder loswird: Alternative zur Essig-Spüli-Falle

Man kann zum Beispiel Apfelessig mit ein paar Tropfen Spülmittel in eine Schale füllen. Der Essiggeruch zieht die Obstfliegen an, während das Spülmittel dafür sorgt, dass die Oberflächenspannung gebrochen wird. So können die Fruchtfliegen nicht entkommen und ertrinken. Das ist effektiv, aus Tierschutzgründen allerdings fragwürdig.

Eine Lebendfalle aus einem Esslöffel Apfelessig und 50 Milliliter süßem Saft ist schonender. Hier muss man eine Plastikfolie über das Gefäß spannen und kleine Löcher hineinstechen. Die Fliegen werden lebend unter der Folie gefangen und können im Garten freigelassen werden. Helfen sollen auch Küchenkräuter: Basilikum, Zitronenmelisse, Minze und Lavendel sorgen dafür, dass sich Fruchtfliegen nicht mehr wohl fühlen.

So lässt sich eine Fruchtfliegenplage vermeiden

Wer Obst und Gemüse kauft, sollte es vor dem lagern abwaschen und abtrocknen - so werden die meisten Eier entfernt. Außerdem gilt es, die Küche sauber zu halten, denn Essensreste auf Arbeitsflächen ziehen Fruchtfliegen förmlich an.

Wichtig ist auch, Getränkeflaschen gut zu verschließen - denn auch von offenen Getränken wie Wein oder Saft können sich die Fruchtfliegen ernähren. Und natürlich den Bio-Müll nicht lange stehen lassen, sondern möglichst oft leeren.