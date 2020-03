Die Corona-Krise belastet die Wirtschaft sehr stark. Wie können die Folgen abgemildert werden, oder ist die Krise sogar eine Chance für die Zukunft? Eine Einschätzung von Hanspeter Michel.

Was macht die Corona-Krise mit unserer Wirtschaft? Wer bezahlt den Preis? Diese Fragen treiben momentan mindestens so viele Menschen um, wie die nach ihrer persönlichen Gesundheit. Stehen wir vor der schwersten Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg, wie manche Ökonomen fürchten, oder können wir die Auswirkungen dank staatlicher Milliarden-Hilfspakete auffangen? In einer ersten Phase geht es darum, möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten. Welche Verteilungskonsequenzen haben die Rettungsprogramme: wer überlebt, wer bleibt auf der Strecke?

Noch dramatischer könnte das Ganze werden, wenn es darum geht, wie viel uns menschliches Leben in Relation zu unserer Wirtschaft wert ist. Auch diese Diskussion flammt bereits auf und könnte Phase 2 – die Rückkehr zur Normalität überlagern. Nach der Krise ist vor der Krise: Phase 3 – welche Folgen hat die enorme Schuldenlast, die sich die Staaten weltweit jetzt aufbürden? Wie schnell kommen wir wieder zurück in die Spur – und: sollten wir einfach so weitermachen wie vor Corona?

Shutdown schadet der Volkswirtschaft

Keine Frage: Die Krise stellt unser Finanz- und Wirtschaftssystem auf eine harte Probe. Denn der volkswirtschaftliche Schaden durch den "Shutdown", das Herunterfahren der Wirtschaft, hat gravierende Folgen. Dabei ist noch völlig unklar, um wie viele Prozentpunkte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland, (bzw. in Europa) einbrechen wird. Momentan rechnet die Bundesregierung damit, dass die Wirtschaftsleistung 2020 um rund fünf Prozent sinkt.

Mieten, Löhne, Zinsen, Steuern – alles muss bezahlt werden. Auch wenn Millionen Menschen und Unternehmen gerade über Wochen oder sogar Monate die Einnahmen komplett wegbrechen. Und so schnüren nicht nur Politiker in Deutschland, sondern auch in Europa und auch die Europäische Zentralbank (EZB), gigantische Rettungspakete.

Hilfspakete von Regierungen und EZB

Allein die Maßnahmen der Bundesregierung belaufen sich auf mehr als 1,2 Billionen Euro und beinhalten u.a einen Wirtschaftsstabilisierungsfonds in Höhe von 600 Milliarden Euro. So gibt es unter anderem Hilfen für Unternehmen und Selbstständige als auch für Künstler und Kreative.

Die EZB plant ein „Notfall-Kaufprogramm in der Pandemie“ (PEPP) in Höhe von 750 Milliarden Euro, das bis Ende 2020 läuft.

Die G20-Staaten setzen rund 5 Billionen Dollar gegen die Folgewirkungen der Krise ein.

Die Maßnahmen der EU-Staaten sollen in den kommenden Tagen beschlossen werden. Dabei wird es neben der Höhe der Hilfen um die Frage gehen, ob und wie die neuen Schulden geschultert werden. Zur Auswahl stehen Maßnahmen, die über den bereits bestehenden Eurorettungsschirm (ESM) abgewickelt werden oder alternativ, über sogenannte Corona- bzw Euro-Bonds. Ein Streitpunkt, der innerhalb der EU kontrovers diskutiert wird, da Länder wie Deutschland oder Österreich darauf bestehen, dass die Kredite an entsprechende Auflagen (etwa in Form von Reformprogrammen) gekoppelt sein sollen, wofür sich der ESM besser eignet. Unterstützer der Euro-Bond-Idee argumentieren: es brauche jetzt ein starkes Signal, dass Europa zusammensteht. Die Corona Krise ist nichts, was ein Land verschuldet hat. Daher sollte es ein solidarisches Verhalten innerhalb der Eurozone geben. Mit Hilfe der Euro-Bonds ließen sich die Kosten auf viele Schultern verteilen.

Wo gibt es Unterstützung wegen Corona? Betroffene in Rheinland-Pfalz: können sich auf der Webseite der Landesregierungs informieren, welche Hilfen zur Verfügung stehen und wie diese beantragt werden können. Betroffene in Baden-Württemberg: können sich auf der Seite des Wirtschaftsministeriums BW über Hilfen des Landes informieren.

Egal für welches Modell sich die EU entscheidet, ohne Hilfen kommt es zu schwerwiegenden, dauerhaften ökonomischen Schäden. Aus einer kurzen, schmerzhaften Rezession würde eine lang andauernde Depression entstehen, mit enormen Verlusten für Unternehmen und Massenentlassungen. Um dies zu vermeiden, wird es wohl auch Konjunkturprogramme brauchen, die den Schuldenstand der Staaten weiter in die Höhe treiben.

Können wir uns die vielen neuen Schulden leisten?

Ein guter Teil der Finanzhilfen wird am Ende der Krise zu handfesten Kosten. Droht damit neben einer möglichen Rezession auch eine neue Schuldenkrise? Ökonomen wie Prof. Moritz Schularick von der Universität Bonn sind vorsichtig optimistisch: wenn wir in Europa Anleihen in Höhe von einer Billion Euro, also 1000 Milliarden Euro, ausgeben, dann sprechen wir von rund sieben Prozent unseres Bruttoinlandprodukts (BIP) in der gesamten Euro-Zone. In Bezug zur wirtschaftlichen Gesamtleistung sei dies ein relativer geringer Anteil.

Der große Unterschied zur Finanzkrise 2008, so Schularick, sei aber, dass die Banken diesmal besser vorbereitet sind. Sie haben beispielsweise höhere Eigenkapitalquoten. Auch die Niedrigzinsen könnten sich als Glücksfall erweisen. Denn so können sich die Staaten günstig verschulden - Deutschland sogar im Negativ-Bereich. Die Kreditnehmer müssen also keine hohen Zinsen bezahlen.

Und noch etwas sei anders, im Vergleich zur letzten großen Finanzkrise: Die kam nämlich aus dem Finanzsektor, nachdem dort gigantische Spekulations-Blasen geplatzt waren. Die Corona-Krise dagegen ist eine Krise des Gesundheitssystems. Sie kommt mitten aus der Gesellschaft und trifft die Realwirtschaft fast überall.

Corona-Krise als Schicksalstest für die Eurozone

Dauert die Krise jedoch länger, also viele Monate, statt der erhofften wenigen Wochen, müssen wir mit einer hohen Zahl an Insolvenzen rechnen. Dann wäre auch der Bankensektor massiv betroffen. Die Corona-Krise hat dann das Zeug dazu, zum erneuten Schicksalstest für die Eurozone zu werden.

Chance in der Krise?

Ja, die Krise kann auch eine Chance sein! Aber nur wenn die Politik sich folgenden Diskussionen stellt und die richtige Maßnahmen trifft.

An Klimawandel und Energiewende denken!

Jetzt sollten grüne Konjunkturpakete aufgelegt werden. Schmutzige Investments könnten jetzt gezielt reduziert und so die Energiewende beschleunigt werden. Wer das wohlüberlegt angeht, kann die Krise als Chance nutzen, um Ziele wie Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu erreichen. Ziele, die nach der letzten Finanzkrise 2008 keine Beachtung fanden: Damals gab es eine Abwrackprämie, die zwar half Arbeitsplätze zu erhalten, aber der Umwelt wenig nutzte. Und: Banken-Rettungspakete trugen damals nicht nur zu einer enormen Staatsverschuldung bei, sondern führten auch zu einer gewaltigen Vermögensumverteilung von unten nach oben.

Innovation fördern!

Märkte und Wertschöpfungsketten dezentralisieren, kooperative Systeme unterstützen. Auch das hilft dem Klima. Covid-19 könnte neuen sozialen und technologischen Innovationen zum Durchbruch verhelfen. Etwa in Form kollaborativer Plattformen und sozialer Netzwerke, die lokale und regionale Strukturen stärken. Video-Konferenzen, Home-Office oder Digital Learning erleben derzeit einen ungeheuren Schub.

Europa stärken!

Es braucht ein starkes Signal, dass Europa zusammensteht. Die Corona Krise ist nichts, was ein Land verschuldet hat. Daher sollte es ein solidarisches Verhalten innerhalb der Eurozone geben, etwa in Form von Euro-Bonds. Damit ließen sich die Kosten auf viele Schultern verteilen.