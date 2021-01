per Mail teilen

Viele Händler werben jetzt mit Rabatten - zum Start des früheren Winterschlussverkaufs. Wegen Corona verlagert sich das stark ins Internet. Wo es Schnäppchen gibt und warum.

Vieles ist dieses Mal anders. Handelsfachleute rechnen mit teils ungewöhnlich hohen Rabatten und zwar im Internet. Dorthin dürfte sich der inoffizielle Winterschlussverkauf größtenteils verlagern. Denn im Internet kann ja trotz Lockdown ganz normal eingekauft werden. Zunehmend haben auch stationäre Händler einen Online-Shop zu ihrem Geschäft dazu oder verkaufen Waren über Online-Verkaufsportale.

Click & Collect dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Karl-Josef Hildenbrand

Extrem hohe Rabatte möglich bei Kleidung und Schuhen

Vor allem in der Modebranche sind die Lager voll, weil es im vergangenen Jahr wenig Anlässe gab, neue Kleidung zu kaufen. Ob Abendkleid oder Businessanzug - viele Kleidungsstücke brauchten Kunden einfach kaum. Die Modebranche ist kurzlebig, an die jeweilige Saison und Kollektionen gebunden. Dazu haben die Läden seit Mitte Dezember zu.

Deshalb gehen Experten davon aus, dass es beim inoffiziellen Winterschlussverkauf Rabatte von bis zu 70 Prozent geben könnte, in Einzelfällen auch bis zu 90 Prozent. In den letzten Jahren hatte es beim Schlussverkauf meistens Rabatte in etwa zwischen 30 bis 50 Prozent gegeben.

Vergleichen lohnt sich

Wer ein Schnäppchen machen möchte, der kann zunächst direkt auf die Homepage eines Händlers klicken und sich da im Online-Shop umschauen oder Vergleichsportale nutzen, da sieht man die Rabatte am besten. Oder man wartet noch ab, bis die Läden wieder aufmachen dürfen, denn auch dann dürfte es im stationären Handel sehr viele Produkte günstiger geben. Handelsexperten rechnen mit vielen Wiedereröffnungsangeboten.

Staatshilfen sollen Not der Händler lindern

Hinter solchen ungewohnt hohen Rabatten stecken allerdings handfeste wirtschaftliche Probleme, mit denen insbesondere stationäre Händler zu kämpfen haben. Dazu rechnen Experten jetzt mit Rabattschlachten, in denen sich die Händler gegenseitig unterbieten.

Gerade für Modehändler ist die Lage schwierig. Denn ihre Winter-Ware wird zum Frühjahr hin immer weniger wert. Es droht ein hoher Wertverlust, schlimmstenfalls komplett.

Hoffnungsschimmer sind da für viele Händler die Überbrückungshilfen III vom Bund. Hier sollen gerade die Modehändler nicht auf den Kosten für die Saisonware sitzen bleiben. Sie können den Wertverlust ihrer Ware jetzt als Fixkosten zu 100 Prozent ansetzen und große Teile davon vom Staat erstattet bekommen. Die Hilfen sollen in den nächsten Tagen beantragt werden können, wann das Geld tatsächlich fließt ist offen.

Click und Collect kann Händlern helfen

Wer Geschäften etwas Gutes tun will, kann Angebote zum Bestellen im Internet oder per Telefon und persönlichen Abholen nutzen. An die Umsätze, die die Geschäfte sonst machen, kommt das aber nicht heran.

Einkauf an der Ladentür: Ladenbesitzerin Christiane Zielke übergibt in Stuttgart einer Kundin die online bestellten Modeartikel. SWR

Gerade für kleine Geschäfte ist es nicht immer einfach, alles ins Internet zu stellen. Aber viele Ladeninhaber freuen sich, etwas für die Kundenbindung tun zu können – auch wenn es die wirtschaftliche Not nicht entscheidend lindern kann.