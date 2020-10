per Mail teilen

Bei Biene denken viele zuerst an die Honigbiene, dabei gibt es in Deutschland auch rund 560 Wildbienen-Arten. Mehr als die Hälfte von ihnen ist bedroht.

„Die Rolle der Wildbienen wird für die Bestäubung unserer Früchte oftmals vergessen. Das Bienensterben betrifft die Honigbiene ja auch weniger stark als ihre wilden Verwandten, wird sie doch von immer mehr Imkern gepflegt, gefüttert und gesund erhalten, so dass die Bestände sogar steigen“, erklärt die Imkerin Sabine Holmgeirsson, Nabu-Fachbeauftragte für Wildbienen.

Am 20. Mai ist Weltbienentag. Mehr als die Hälfte der Wildbienen-Arten, die in Deutschland vorkommen, ist laut Bundesamt für Naturschutz inzwischen in ihrem Bestand bedroht, Tendenz steigend. Es gibt schlicht zu wenig Blühpflanzen und Lebensräume für sie. Aber noch können Tierfreunde Wildbienen begegnen – im eigenen naturnahen Garten oder etwa bei einer Wanderung. Wir stellen hier einige der häufigeren Wildbienen-Arten vor.

Fertighaus gesucht: die Zweifarbige Schneckenhausbiene

Vorne schwarz, hinten leuchtend rostrot: eine Biene aus der Hausbesetzer-Szene. Diese Biene sucht leere Schneckenhäuser, gerne von der Schnirkelschnecke, trägt Pollen und Nektar rein und legt darauf ein Ei, erklärt Martin Klatt, Nabu-Artenschutzreferent und aktiv im Arbeitskreis Wildbienen-Kataster. Danach wird das Schneckenhaus verschlossen und getarnt. Klatt erklärt: „Die Schneckenhausbiene nimmt dafür - ich nenne es mal Pflanzenmörtel. Dann wird einmal oben das Schneckenhaus betupft. Das sieht nachher aus wie ein Tarnnetz. Dann wird noch ein Zelt gebaut, aus kleinen Pflanzenteilen, aus Grashalmen und ähnlichem, so dass man dieses Schneckenhaus praktisch nicht mehr sieht.“

Wer die Schneckenhausbiene unterstützen möchte, kann leere Schneckenhäuser sammeln und sie an möglichst sonnigen Stellen auslegen, zum Beispiel auf Sand – möglicherweise werden daraus Kinderzimmer für Bienen.

Die zweifarbige Schneckenhausbiene Pressestelle Heiko Bellmann/Arbeitskreis Wildbienen-Kataster

Profitiert vom Klimawandel: Die Blauschwarze Holzbiene

Groß wie eine Hummel, metallisch-schwarz glänzender Körper, blau-violett schimmernde Flügel – ein Brummer, der es warm und trocken mag. Wegen des Klimawandels hat sich die Blauschwarze Holzbiene immer weiter nach Norden ausgebreitet. Bei der Futtersuche ist sie nicht zimperlich. Wenn sie bei einer besonders tiefen Blüte von oben nicht an den Nektar gelangt, kommt sie von der Seite und nagt einfach ein Loch in die Blütenwand.

Für ihre Brut bohrt sie kleine Höhlen in totes Holz, dabei fällt richtig Sägemehl an. Martin Klatt appelliert: „Ganz wichtig: zum Beispiel alte Obstbäume, die teilweise oder ganz abgestorben sind, auf keinen Fall entfernen, sondern stehen lassen. Alt- und Totholz ist nicht nur für die Holzbiene, sondern für eine ganze Reihe von Insekten, übrigens auch Vögel, ein ganz wichtiger, unverzichtbarer Lebensraum.“

Handwerklich begabt ist die Blaue Holzbiene, für ihre Brut bohrt sie kleine Höhlen in morsches Holz. dpa Bildfunk picture alliance/WILDLIFE

Öl statt Nektar: Die Auen-Schenkelbiene

Diese Biene ernährt ihre Nachkommen zuckerfrei – mit einem Kuchen aus Pollen und Pflanzenöl. So tanken die Larven von Anfang an mächtig Energie. Das Öl liefern verschiedene Gilbweiderich-Arten. Eine davon wächst in unseren Gärten als Zierpflanze. Auf den Ölkuchen der Auen-Schenkelbiene sind auch andere Wildbienen scharf.

Die Auen-Schenkelbiene ist der Wirt für Kuckucks-Bienen. Pressestelle Volker Mauss/Arbeitskreis Wildbienen-Kataster

Die Schmuckbiene: ein Kuckuck unter den Bienen

Die Schmuckbiene huscht ins Boden-Nest der Auen-Schenkelbiene, legt ihr Ei auf den Ölkuchen und verschwindet schnell wieder. Martin Klatt erklärt: „Dann ist es so wie im Kuckucksnest, dass aus dem Ei der Schmuckbiene die Larve schlüpft, die die Larven, die von der Schenkelbiene im Nest sind, tötet, und den ganzen Vorrat, den die Mutter Schenkelbiene für den eigenen Nachwuchs gesammelt hat, verzehrt. Am Ende schlüpft dann tatsächlich aus diesem Nest die Schmuckbiene als Kuckuck.“

Die Schmuckbiene zählt zu den sogenannten Kuckucks-Bienen. Pressestelle Iris Mühlberger/Arbeitskreis Wildbienen-Kataster

Auch andere Wildbienen setzen auf die Methode „Lass doch andere schuften“. Rund ein Viertel der heimischen Bienenarten lebt als Kuckuck – auf Kosten der Wirtsbiene.

Damit noch mehr Menschen Mauer- von Sandbienen unterscheiden können und erkennen, dass die kleinen Tierchen auf den Blüten keine Ameisen, sondern winzige Scheren-, Zottel- oder Löcherbienen sind, lädt der NABU vom 29. Mai bis 7. Juni und vom 31. Juli bis 9. August wieder zum Insektensommer ein.

