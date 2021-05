Die Urlaubssehnsucht ist groß. Das spüren Reiseanbieter und Ferienregionen, die teils schon einen Ansturm erleben. Sind da noch große Rabatte drin - oder wird es deutlich teurer?

Immer mehr Menschen wollen in den Urlaub fahren und fragen bei Reiseveranstaltern und Fluggesellschaften an. In Deutschland berichten Ferienregionen teils schon von einem Ansturm. Jetzt mit Blick auf Pfingsten, aber auch auf den Sommer.

Billiger wird's jenseits der Landesgrenzen

Was heißt das für die Preise von Hotels, Ferienwohnungen, Campingplätzen und anderen Unterkünften? Damit kennt sich Professor Christian Buer aus. Er ist Abteilungsleiter des Lehrstuhls für Tourismuswirtschaft an der Hochschule Heilbronn und sagt: Es kommt darauf an, wo man hinfahren will. Man könnte es so zuspitzen: je näher desto teurer.

Urlaub in Deutschland: Hohe Nachfrage - hohe Preise

Denn den Unterschied macht, ob man ins Ausland oder innerhalb Deutschlands verreisen will.

"Urlaub in Deutschland wird definitiv teurer werden, die Anfragen in Deutschland häufen sich sehr stark".

Der Schwarzwald gehört zu den beliebtesten Urlaubsregionen in Deutschland. Colourbox

Dazu kommt: Bei vielen sitzt das Geld lockerer, sie schauen weniger auf die Preise. Viele Menschen haben trotz der Krise auch einiges an Geld sparen können, in den letzten Monaten einfach weniger ausgegeben. Außerdem ist die Sehnsucht danach, endlich wieder reisen zu können, bei vielen groß. Das Preisbewusstsein, stellt jedenfalls Experte Buer fest, sei nicht mehr so hoch wie in der Vergangenheit und damit werde alles in Deutschland teurer.

Urlaub im Ausland: Rabatte sollen Ängstliche locken

International stellt sich die Lage anders da. Wer Richtung Mittelmeer fahren will, oder auch weiter weg, für den kann es sich lohnen, die Preise genau zu vergleichen.

Denn Experte Buer stellt hier große Unterschiede fest. Er rechnet damit, dass es für Ziele dieser Art immer wieder Sonderangebote geben wird.

Grund dafür ist, so Buer, die weiterhin bestehende Unsicherheit. Es schwingen immer noch die Fragen mit: Kann eine Reise überhaupt stattfinden? Und zum anderen: Fühlen sich Buchungswillige dabei sicher genug?

Experte hält Rabatte bei Pauschalreisen nicht für Nepp

Für den Sommer beispielsweise werben einige Reiseveranstalter mit hohen Rabatten und Sonderkonditionen für Pauschalreisen. Viele, die gern wegfahren wollen, fragen sich, ob sie solchen Angeboten trauen können.

Tourismusexperte Buer hält das nicht für Nepp. Er sieht zwei Gründe dafür, dass die Anbieter Fernreisen "voll" bekommen wollen. Zum einen sei für die Airlines wichtig, ihre Flugzeuge in Bewegung zu bekommen. Das andere sei das Interesse der Hoteliers, die Unterkünfte zu füllen. Die Rabatte seien der Versuch, Gäste zu gewinnen, die aus Angst eher vor Auslandsreisen zurückschreckten.

Genauer Blick auf die Konditionen wichtig

Beim Buchen raten Verbraucherschützer grundsätzlich dazu, sich über die Bedingungen am Urlaubsort gut zu informieren, und genau zu prüfen, bis wann und unter welchen Bedingungen noch ein Rücktritt möglich wäre: Für den Fall, dass man sich selbst doch zunehmend unsicher fühlt, oder auch für den Fall, dass sich die Umstände ändern, etwa die Risiken am Urlaubsort oder auf der Reise selbst.