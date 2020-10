Arztpraxen bieten individuelle Gesundheitsleistungen (IGeL) an, die die Patienten selbst zahlen müssen. Nicht alles scheint medizinisch sinnvoll zu sein, sagen Krankenkassen.

Wie verhalte ich mich, wenn mir IGeL-Leistungen angeboten werden?

Das Wichtigste, finde ich: dass ich überhaupt verstehe, was mir mein Arzt oder die Sprechstundenhilfe da als IGeL-Leistung anbietet. Schließlich geht es um meine Gesundheit - und auch um mein Geld. Deshalb ist es immer gut, aber auch wichtig, sich selbst zu informieren. Am besten – wo möglich – sogar schon vorab: Zum Beispiel indem ich gleich bei Terminvergabe die Praxis darum bitte, mir eine Liste der möglichen IGeL-Leistungen zu schicken.

Der Medizinische Dienst der Krankenkassen warnt sogar vor potenziell gefährlichen Zusatzleistungen , wie der Augeninnendruckmessung zur Glaukom-Früherkennung. dpa Bildfunk Picture Alliance

Dann kann ich mich selbst in aller Ruhe schlaumachen und ohne Druck darüber entscheiden, etwa übers Internet über das Portal „IGeL-Monitor.de“. Das ist zwar eine Seite des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen, also letztlich der Krankenkassen, aber da findet sich zu jeder IGeL-Leistung deren Bewertung und Einschätzung. Ansonsten gilt: Bei solchen Individuellen Gesundheitsleitungen geht es nie um Fragen von „Leben und Tod“ – sonst wären es schließlich normale Kassenleistungen. Deshalb sollte immer die Zeit sein sich die Sache genau zu überlegen. Ich sollte mich also in keinem Fall dazu drängen lassen oder mich unter Druck gesetzt fühlen.

Kassenorganisation kritisiert: Mangelnde Aufklärung von Patienten über Aussagekraft von Corona-Antikörpertests Um die 18 Euro kostet ein Corona-Schnelltest in der Arztpraxis. Die der Patient in der Regel selbst zahlen muss, wenn er zuvor keine Symptome zeigte. Doch die Aussagekraft solcher Selbstzahler-Tests ist gering, warnt der Medizinische Dienst des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenkassen (MDS) in seinem IGeL-Report 2020. Denn das Testergebnis gehe mit zahlreichen Unsicherheiten einher, auf die Patienten aber zu häufig nicht hingewiesen würden. So bestehe trotz eines negativen Testergebnisses etwa die Möglichkeit, doch erkrankt zu sein - und umgekehrt. Bei lückenhafter Information bestehe aber die Gefahr, dass sich die Patienten in falscher Sicherheit wögen und deshalb etwa Abstands- und Hygieneregeln missachten könnten, so der MDS. Im Rahmen einer regelmäßigen Befragung zu sogenannten IGeL-Leistungen, die Versicherte aus eigener Tasche zahlen müssen, befragte der MDS in diesem Jahr zusätzlich rund 6800 Versicherte zu ihren Erfahrungen mit Covid-19-Antikörpertests.

Welche IGel-Leistungen sind dennoch sinnvoll?

Ärzte wehren sich gegen den Vorwurf der "Geschäftemacherei" mit IGeL-Leistungen. dpa Bildfunk picture alliance/Lukasz Gagulski/PAP/dpa

Das was die Kassen tatsächlich übernehmen, sollte in den allermeisten Fällen absolut ausreichen an medizinischer Versorgung. Jedenfalls sagen auch Verbraucherschützer, dass viele der angebotenen IGeL-Leistungen medizinisch nicht unbedingt notwendig sind.

Mehr Schaden als Nutzen? Zu den TOP 10 der am meisten verkauften IGeL zählen laut Medizinischem Dienst der Krankenkassen (MDS) die Augeninnendruckmessung zur Glaukom-Früherkennung beim Augenarzt und der Ultraschall der Eierstöcke zur Krebsfrüherkennung - bei beiden überwiegt nach Auffassung der Kassen der mögliche Schaden den Nutzen. Weiterhin dabei ist auch der PSA-Test zur Früherkennung von Prostatakrebs, der aus Sicht des IGeL-Monitors ebenfalls kritisch zu bewerten ist.

Fakt ist: IGeL-Extra-Leistungen sind inzwischen ein gutes Zusatzgeschäft für manchen Arzt - da gibt es sogar spezielle Verkaufsschulungen für. Deshalb scheint eine gesunde Skepsis gegenüber solchen Extra-Leistungen angebracht. Anderseits sind aber auch eine Reise-Impfberatungen, eine professionelle Zahnreinigung – oder auch eine Paartherapie keine normalen Kassenleistungen mehr, aber für mich vielleicht sinnvoll. Letztlich bleibt es also meine individuelle Entscheidung, ob ich eine IGeL-Leistung annehme, oder eben darauf verzichte.