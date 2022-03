Wie sichere ich meinen Urlaub richtig ab?

Die Reise-Lust ist bei vielen dieses Jahr besonders groß. Trotzdem scheint eine Absicherung für den Urlaub sinnvoll. Doch welche Versicherungen und Tarife lohnen sich wirklich?

Damit Reiselustige ihre Corona-Angst überwinden und Urlaub buchen, haben die meisten großen Reiseveranstalter bereits im vergangenen Sommer sogenannte Flex-Tarife aufgelegt. Damit bekommen Kunden die Chance, kostenlos zu stornieren oder umzubuchen, falls ihnen die geplante Reise am Ende doch zu heikel erscheint. Doch:

Wie flexibel sind die Flex-Tarife wirklich?

Im Vergleich zum Vorjahr haben viele Veranstalter die Fristen verkürzt. Teilweise muss man sich spätestens 29 Tage vor Abreise entscheiden, ob man die Reise wirklich antreten will. Als Corona-Absicherung taugen solche Flex-Tarife also kaum, denn neue Mutanten kündigen sich sicher nicht einen Monat vorher an. Trotzdem kann die Flex-Option sinnvoll sein, nämlich dann, wenn man sich allgemein unsicher fühlt. Denn der Urlaub kann damit unabhängig von Corona und ohne Angabe von Gründen storniert werden. Der Aufpreis für diese Flexibilität liegt etwa zwischen 50 und 100 Euro pro Buchung, nur beim Reiseveranstalter Alltours ist der kostenlose Storno bis drei Wochen vorher inklusive. Was aber, wenn man kurzfristiger stornieren will oder muss?

Welchen Schutz bieten Corona-Versicherungen?

Wer sich zum Beispiel kurz vor der Reise mit Corona infiziert oder in Quarantäne muss, hat erstmal Pech. Fast kein großer Reiseveranstalter deckt diesen Fall ab. Nur der Touristikonzern TUI übernimmt bei einem positiven Corona-Test die Stornierungskosten, aber auch hier ist die Absicherung (bei 1.500 Euro pro Person) gedeckelt. Wer das Risiko ausschließen möchte, braucht unter Umständen eine Spezial-Police. Diese springt ein, wenn man vor der Abreise in Quarantäne muss oder wegen eines positiven Tests nicht mitfliegen darf. Die Kosten sind nach Reisepreis gestaffelt und liegen in etwa zwischen 15 und 50 Euro. Wer nun denkt, eine Corona-Versicherung sei überflüssig, wenn man eine Reiserücktrittsversicherung hat, der irrt sich womöglich.

Wann greift die Reiserücktrittsversicherung?

Grundsätzlich springt die Reiserücktrittsversicherung ein, wenn man die Reise aus persönlichen Gründen nicht antreten kann. Also wenn man zum Beispiel den Job verliert, ein naher Angehöriger stirbt oder wenn man unerwartet schwer erkrankt. Und genau das kann bei Corona das Problem sein: Denn wer sich infiziert, wird nicht immer schwer krank. Manchmal verläuft die Infektion ganz ohne Symptome, trotzdem darf man nicht reisen. Viele Versicherer übernehmen die Kosten in diesem Fall jedoch nicht. Die Zeitschrift Finanztest hat Anfang des Jahres mehr als 30 Tarife untersucht, nicht mal bei der Hälfte reicht ein positiver Corona-Test, um die Storno-Kosten erstattet zu bekommen. Besonders ärgerlich: Häufig steht in den Versicherungsbedingungen keine konkrete Information dazu, wie mit Covid-Infektionen und Quarantäne umgegangen wird. Es ist deshalb ratsam, direkt beim Versicherer nachzufragen, am besten schriftlich - damit man die Antwort schwarz auf weiß hat.