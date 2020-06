Werthers Caramel Popcorn: Es sei, schreibt Hersteller Storck, "(…) aufgrund der flexiblen Verpackung leicht möglich, die Füllmenge mit der Hand zu ertasten, selbst wenn die Angabe in Gramm nicht zu einem ausreichend deutlichen Verständnis der Warenmenge führen sollte." Auf die Frage, warum die Verpackung so groß sei, erklärt Storck weiter, dass das Popcorn sich beim Abfüllen auftürmen und in die Siegelnaht gelangen könnte.

