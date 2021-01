Da habe ich genau zwei Möglichkeiten: genau hinschauen und genau hinfühlen.

Beim beliebtesten Trick der Industrie, einfach etwas weniger in die bekannte Aufmachung reinfüllen, sollten wir auf die Mengenangabe achten: ob die Tafel Schokolade die üblichen 100 Gramm hat oder das 500 Gramm Joghurtglas und der 150 Gramm-Joghurtbecher auch wirklich diese Mengen enthalten oder eben das Müsli. Auch bei Schokoriegeln wird gern mal beschuppst, wenn in der Packung statt der üblichen 6 Riegel nur noch 5 drin sind. Alles natürlich zum gleichen Preis wie vorher, damit es weniger auffällt.

Zweiter Trick: viel Luft in der Verpackung, und wenig Inhalt. Bei Pralinen Standard. Auch bei kleinen Tüten mit losem Tee kommt das durchaus vor. Und ganz besonders bei Chipstüten oder Tüten mit Kaffeekapseln zum Beispiel, also bei Tüten, die mit einer Schutzatmosphäre

aufgeblasen sind, damit der Inhalt nicht zerdrückt. Hier kann man fast nur vermuten, wie viel drin ist. Bei allen anderen Tüten hilft immerhin fühlen.