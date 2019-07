Kaum jemand fragt beim Kauf nach der Erdbeersorte. Dabei gibt es deutliche Unterschiede. Wir testen Geschmack und Nährstoffe und zeigen, wofür sie sich besonders eignen.

Dauer 7:27 min Sendezeit 20:15 Uhr Sender SWR Fernsehen Welche Erdbeere eignet sich wofür? Kaum jemand fragt beim Kauf nach der Erdbeersorte. Dabei gibt es deutliche Unterschiede. Wir testen Geschmack und Nährstoffe und zeigen, wofür sie sich besonders eignen.

Es gibt mehr als 1.000 Erdbeersorten, doch im Supermarkt müssen die Namen nicht ausgewiesen werden. Deswegen wissen die meisten Verbraucher nicht, welche Sorte sie gerade kaufen.

Jede Erdbeersorte hat ihre Vor- und Nachteile. Oft ist es so: Je besser sie schmeckt, umso mehr Probleme macht sie im Anbau. Florian Mall, Obstbauer in Allmendingen

Saftige Erdbeeren eignen sich für Marmelade

Für Erbeermarmelade eignen sich vor allem die Sorten Daroyale, Honoeye, Korona und Malwina, aber auch viele alte Erdbeersorten. Es handelt sich dabei um saftige Sorten. Für Kuchen empfehlen Bäcker große Erdbeeren. Sie lassen sich leichter schichten und sehen schöner aus.

Einkaufsführer Daran erkennen Sie deutsche Erdbeeren Erster Hinweis: Erdbeeren aus Deutschland kommen in der Regel im Pappkarton daher, ausländische dagegen in der Plastikbox. Getty Images Thinkstock - Bild in Detailansicht öffnen Zu Beginn der Erdbeersaison wächst in Deutschland eigentlich nur die Sorte Clery - zu erkennen an der spitzen Form der Frucht und dem großen Blatt. SWR SWR - Bild in Detailansicht öffnen Häufig wird jedoch auch die Sorte Elsanta als deutsche Erdbeere verkauft - sie ist runder, breiter und hat ein kleineres Blatt. SWR SWR - Bild in Detailansicht öffnen

Beim puren Genuss gewann bei unserer Blindverkostung in der Ulmer Innenstadt die Erdbeersorte Asia, bei der es sich um eine italienische Züchtung handelt. Auf Platz zwei folgte die Sorte Clery. Den letzten Platz belegte die deutsche Züchtung Sonsation. Hier gilt: Jeder hat einen anderen Geschmack – und am Ende sollte es die Sorte werden, die jedem persönlich am besten mundet.

Dauer 4:07 min Sendezeit 18:45 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Leckere Rezepte mit Erdbeeren Rot, prall und süß - die Erdbeere hat Hochsaison und wird gerne direkt vernascht. Wir haben für Sie raffinierte Rezepte und erklären, worauf Sie beim Marmelade kochen achten sollten.

Erdbeeren enthalten viele Nährstoffe

Erdbeeren sind reich an Vitaminen, Mineralstoffen und sekundären Pflanzenstoffen. So enthalten die Beeren sogar mehr Vitamin C als Zitronen oder Orangen, 150g Erdbeeren reichen aus, um den Tagesbedarf eines Erwachsenen zu decken. Daneben enthalten sie auch Folsäure, Vitamin B1 und Vitamin K in relevanten Mengen. Außerdem dienen die roten Früchte als Zink-, Kupfer- und Manganquelle. Nicht zuletzt sind Erdbeeren mit durchschnittlich 32kcal pro 100g kalorienarm.

Erdbeeren können in Deutschland zwischen Mai und Oktober kultiviert werden, wobei die frühen und späten Produkte unter Planen angebaut werden. Regionales Obst ist in der Regel frischer als Importware, weswegen sich ein Blick auf einen Saisonkalender für Obst und Gemüse lohnt.