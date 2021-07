Sechs Weine aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg schickt Marktcheck in die Blindverkostung durch Weinprofis und -liebhaber. Riesling, Grauburgunder, Sauvignon Blanc: Welcher setzt sich durch?

Weißwein-Anbau im Südwesten

Mengenmäßig ist Rheinland-Pfalz beim Weinanbau auf jeden Fall spitze. Hier werden mehr als 65 Prozent des deutschen Weines produziert. Neben ein paar Rotweinspezialisten liegt der Fokus vorrangig auf dem Anbau von Weißwein. Von Worms bis an die französische Grenze finden sich jede Menge Weinberge wie beispielsweise in Rheinhessen, in der Pfalz, an der Mosel, der Nahe, am Mittelrhein und an der Ahr. Neben dem größten Weinfest kann Rheinland-Pfalz auch mit der bekanntesten Weinroute punkten: der Deutschen Weinstraße. Finden wir in Rheinland-Pfalz also den besten Weißwein, oder kommt er doch aus Baden-Württemberg?

Wer hat die Nase vorn beim Weißwein-Test: Rheinland-Pfalz oder Baden-Württemberg? SWR

In Baden liegt das drittgrößte Weinanbaugebiet Deutschlands. Im sonnig-warmen Klima des Südens fühlen sich die Rebsorten wohl. Aber auch das nördliche Württemberg fällt bei Weinkennern mit Anbaugebieten entlang des Neckars positiv auf.

Wein-Auswahl durch das Deutsche Weininstitut

Im rheinhessischen Bodenheim entscheidet das Deutsche Weininstitut (DWI), welche Weine in die Vorauswahl kommen. Aus 24 Weißweinen, die aus 8 Anbaugebieten im Südwesten kommen, wählen die Experten des Weininstituts die sechs Finalisten aus – alle Weine sind trocken ausgebaut, keiner kostet mehr als 20 Euro, die meisten unter 10 Euro.

Drei verschiedene Rebsorten sind dabei: Riesling, Grauburgunder und Sauvignon Blanc. Experte Ernst Büscher begründet die Rebsorten-Auswahl: Der Riesling sei Deutschlands wichtigste Rebsorte, der Burgunder vor allem in Baden vertreten und der Sauvignon Blanc die Trendrebsorte, die in allen Anbaugebieten im Kommen ist.

Die Sieger der Vorauswahl beim Deutschen Weininstitut: Je drei Weißweine aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. SWR

Die Experten wählen für jede Rebsorte ihren Favoriten aus jedem der beiden Länder. So konkurrieren sechs Weißweine aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz um den Sieg.

Die Weine aus Rheinland-Pfalz im Test

Mit Rheinland-Pfalz geht es los. Diese drei Weine schicken die Experten des Weininstituts nach einer Vorrunde ins Rennen:

Ein Sauvignon Blanc, Spezialität des Weinguts Weedenborn für 9,90 Euro

Ein Rheinschiefer Riesling vom Weingut Matthias Müller für 6,50 Euro

Ein Grauburgunder von der Winzergenossenschaft "Die Weinmacher" aus Niederkirchen für 5,99 Euro

In den zahlreichen Weinregionen in Rheinland-Pfalz gibt es vielseitige Weißweine. SWR

Die Weine aus Baden-Württemberg im Test

Für Baden-Württemberg wählen die Experten diese Weine für den Test aus:



Ein Sauvignon Blanc vom badischen Weingut Weber für 9,50 Euro

Ein Riesling vom schwäbischen Weingut Siegloch für 7,60 Euro

Ein hochpreisigerer Grauburgunder vom Weingut Köbelin für 17,00 Euro

Welcher der sechs Weine aus der Vorauswahl kann die Weinkenner in der Praxis überzeugen? Wir laden je vier Weinliebhaber aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg zur Weinprobe. Welchen Wein sie probieren, bleibt in der Blindverkostung selbstverständlich zunächst geheim, genauso wie die Rebe und die Herkunft. Die Tester sollen einfach entscheiden, was ihnen am besten schmeckt.

Die großen Weinregionen in Baden und Württemberg - Weißwein gibt es überall. SWR

Weinprobe im Hambacher Schloss in Rheinland-Pfalz

In der Pfalz bitten wir einen Sommelier, eine Weinfreundin, die Pfälzer Weinprinzessin und einen Weinbaustudenten, ihren Lieblingswein zu küren.

Sowohl die Rieslinge als auch die beiden Sauvignons kommen gut an. Beim badischen Grauburgunder kommen alle ins Schwärmen. Der Sommelier ist überzeugt: ,,Der Winzer oder Kellermeister, der das gemacht hat, hat auf jeden Fall ein Händchen fürs Holzfass. Er ist brillant.” Jetzt müssen sich die vier Jurymitglieder für den besten Weißwein entscheiden. Sie vergeben jeder für ihren Lieblingswein drei Korken, für den zweiten Platz zwei Korken, der dritte Platz bekommt noch einen Korken.

Das Zwischenergebnis:

Platz drei belegt bei den Rheinland-Pfälzern der Sauvignon-Blanc aus Baden-Württemberg, Platz zwei der Riesling vom Mittelrhein. Klarer Sieger ist der badische Grauburgunder. Zwischen den beiden Bundesländern steht es nach Gesamtkorken vorerst 17 zu 7 für Baden-Württemberg.

Weinprobe im Weinberg in Baden-Württemberg

Zur baden-württembergischen Jury: In Weinstadt im Remstal testen eine Weinbeginnerin, eine Weinliebhaberin, ein Hobbywinzer und die württembergische Weinkönigin die Weinauswahl. Auch sie, ohne zu wissen, was im Glas ist.

Auch hier setzt sich der badische Grauburgunder als Lieblingswein durch. Den zweiten Platz teilen sich bei den Baden-Württembergern der Riesling und der Sauvignon Blanc aus Rheinland-Pfalz.

Die Testerinnen und Tester überzeugt der Grauburgunder aus Baden-Württemberg. SWR

Klarer Sieger ist für die Weinliebhaberin der baden-württembergische Riesling mit der Nummer 5: „Das war ein ganz besonderer Wein.” Die Weinbeginnerin und auch der Hobbywinzer entscheiden sich für die Nummer 6, den Grauburgunder aus Baden-Württemberg.

Ergebnis: Welcher Weißwein ist der Beste im Südwesten?

Damit ist auch der Gesamtsieger klar: Am meisten begeistert hat unsere Tester der Grauburgunder vom Weingut Arndt Köbelin vom Kaiserstuhl. Er ist mit 17 Euro allerdings auch der teuerste Weißwein in unserer Stichprobe.

Auf Platz zwei landet der Rheinschiefer Riesling vom Weingut Matthias Müller aus Rheinland-Pfalz. Mit 6,50 Euro ist er gleichzeitig der Preis-Leistungs-Sieger.

Auch Platz drei kommt aus Rheinland-Pfalz: Der Sauvignon Blanc vom Weingut Weedenborn. Im Ländervergleich hat Baden-Württemberg insgesamt mit 26 zu 22 Korken knapp die Nase vorn.