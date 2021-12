So landen die Weihnachtspakete pünktlich unterm Baum

An Heiligabend sollen alle Geschenke unterm Baum liegen - und zwar in Nah und Fern. Wer noch Pakete verschicken muss, sollte sich beeilen. Die Fristen im Überblick.

Der 20. Dezember ist in diesem Jahr der wichtigste Stichtag, was die Zustellung von Weihnachtspaketen innerhalb von Deutschland angeht. Das ist der kommende Montag. Bei den Paketdiensten DHL und Hermes ist das die Frist für die Lieferung pünktlich zum Fest. Etwas Aufschub gib es bei den Konkurrenten GLS und DPD: Die Dienstleister nehmen Pakete auch noch bis zum Dienstag, 12 Uhr mittags, an.



Übrigens: für Weihnachtspost per Brief und Postkarte über die Deutsche Post ist noch etwas mehr Zeit zum Abschicken. Da reicht der 22. Dezember, also der Mittwoch vor Heiligabend.

Keine Zustellgarantie vor dem Fest

Eine Zustellgarantie bis Weihnachten gibt es trotzdem nicht. Corona sollte zwar nicht dazwischenfunken – was das angeht, betonen die Dienste ganz besonders ihre Sicherheitsmaßnahmen. Aber die Lieferung kann sich trotzdem verzögern durch Probleme, die niemand vorhersehen kann: Lokale Wetterkapriolen oder ein Verkehrschaos könnten dazu zählen. Aber dass wegen solcher Faktoren die Weihnachtspost tatsächlich zu spät ankommt, dürfte die absolute Ausnahme sein.

Fristen für die Geschenkpost Pakete und Päckchen innerhalb Deutschlands DHL: 20.12.2021, bis Ladenschluss Hermes: 20.12.2021, bis Ladenschluss DPD: 21.12.2021, bis 12 Uhr GLS: 21.12.2021, bis 12 Uhr Päckchen und Pakete ins EU-Ausland Hermes: je nach Land verschiedene Stichtage, bis 12 Uhr DPD: 17.12.2021, bis 12 Uhr GLS: 20.12.2021 (EU-Nachbarländer), 17.12.2021 (weitere EU-Länder), bis 12 Uhr DHL: Fristen bereits abgelaufen

Zug für Auslandspakete oft schon abgefahren

Wer dagegen Pakete ins Ausland schicken will, ist für Länder in Übersee jetzt definitiv schon zu spät dran – bei DHL klappt die Zustellung auch innerhalb der Europäischen Union jetzt schon nicht mehr sicher zu Weihnachten.



Bei anderen Paketdienstleistern sieht die Situation ein wenig anders und teilweise sehr kleinteilig aus: Ob das Paket noch pünktlich kommt, hängt manchmal davon ab, in welches Land genau die Sendung gehen soll. Hermes zum Beispiel hat eine Liste online, wo man die Fristen für die verschiedenen Staaten in der EU nachschauen kann. Bei GLS dagegen fällt erst am 20.12. um 12 Uhr der Hammer - zumindest für Pakete in EU-Nachbarländer. Sendungen in andere Staaten der Union müssen schon am 17.12. abgegeben werden.



Wenn das Paket in unsere Nachbarländer gehen soll, gibt es bei einigen Paketdiensten noch Chancen. Beeilen sollte man sich aber so oder so - und die Pakete so schnell wie möglich auf den Weg bringen.

Falls jemand die Fristen trotzdem verpasst – welche Möglichkeiten bleiben?

Alle Fristen sind verstrichen - und das Paket für die gute Freundin in der fernen Stadt steht immer noch im Wohnzimmer? Jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken. Einige Paketdienste bieten Expressservices an. Für Privatkunden geht das über DPD noch bis zum 23. Dezember. Das kurzfristige Verschicken kostet allerdings auch deutlich mehr als der Standard-Versand, etwa das drei- oder vierfache – je nach Paketgröße. Und längst nicht alle Anbieter haben den Service für Privatkundinnen und -Kunden im Angebot.



Bei DHL kann man normalerweise auch vom einen auf den anderen Tag versenden, aber leider nicht vor Weihnachten: Da muss das Paket bis 21. Dezember abgegeben werden. Das ist nur einen Tag später als die Frist für den Standardversand.