Geld sparen durch Corona? Für Autofahrer könnte das nun wahr werden. Weil pandemiebedingt viel weniger gefahren wurde, kündigen erste Versicherer bereits Rückerstattungen und Beitragssenkungen an.

Weniger Verkehr, weniger Reparaturen, weniger Unfälle - das sind die positiven Nebenwirkungen der Corona-Pandemie, von Ausgangs-Beschränkungen und mehr Heimarbeit. In den USA hatten Versicherungskonzerne bereits im April angekündigt überschüssige Prämien in Millionenhöhe wieder an die Fahrzeughalter zurückzuzahlen. Nun haben auch hierzulande erste Konzerne angekündigt ähnlich zu verfahren. Viele wollen jedenfalls ihre Tarife senken.

Werden alle Autoversicherungen wegen Corona nun günstiger?

Nicht alle, aber die Chancen stehen gut, dass tatsächlich viele Kfz-Versicherer nun ihre Tarife senken werden. Zu diesem Ergebnis kommt jedenfalls eine aktuelle Auswertung der Zeitschrift Finanztest im Auftrag der Stiftung Warentest. Demnach wollen viele Versicherer nun die Preise senken oder den Leistungsumfang erhöhen - im besten Fall sogar beides. Grund dafür ist vor allem die Corona-Krise: So hat der Marktführer für Autoversicherungen in Deutschland, die HUK Coburg, in den ersten Wochen des Lockdowns rund 40 Prozent weniger an Schäden gezählt. Und auch andere Versicherer sagen, dass sie letztlich wegen Corona geringere Kosten hatten.

Es gab in diesem Jahr bislang auch weniger Unfälle. dpa Bildfunk Picture Alliance

Viele neuen Verträge werden also günstiger - was ist mit den Bestandskunden?

Wer bereits einen Kfz-Versicherungsvertrag hat und jetzt auch nicht unbedingt die Versicherung wechseln möchte, der sollte trotzdem mal bei seinem alten Versicherer nachfragen. Oft erhält man dann auf Nachfrage nämlich ein neues, besseres Angebot. In jedem Fall sollte man seinen Versicherer aber kontaktieren, wenn man in diesem Jahr - meist ja Homeoffice-bedingt - viel weniger Kilometer gefahren ist, als man zunächst angegeben hatte. Es kann nämlich sein, dass dann Geld zurückerstattet wird.

Wie viel Geld kann man sparen, wenn man wegen Corona weniger Kilometer gefahren ist?

Das Verbraucherportal Finanztip hat Tarife ausgewertet und ist auf einen Preisunterschied von bis zu 13 Prozent gekommen, wenn man statt angegebener 10.000 Kilometer im Jahr nun nur 5.000 gefahren wäre. Aber Vorsicht! Die Gesamtfahrleistung ist eben nur eine Variable bei der Tarifberechnung - auch hier wäre der Tipp aber beim Versicherer nachzufragen. Es lohnt sich auch danach zu frgaen, wie sich die Prämie durch weniger gefahrene Kilometer im kommenden Jahr entwickeln wird. Und auch ein Vergleich mit anderen Anbietern könnte sich dann lohnen.

Erste Kfz-Versicherer kündigen ihren Kunden bereits Rückzahlungen an. dpa Bildfunk Picture Alliance

Was ist mit denjenigen, die wegen Corona nun sogar mehr gefahren sind, etwa weil sie sich nicht in öffentliche Busse und Bahnen setzen wollten: Was sollten die nun tun?

Bei Mehr-Fahrern kommt es drauf an. Denn wie gezeigt ist die jährliche Fahrleistung eben nur ein Faktor bei der Tarifberechnung. Wer aber zum Beispiel doppelt so viele Kilometer gefahren sein sollte, wie erwartet und beim Versicherer angegeben, der sollte das melden. Denn bei erheblichen Überschreitungen der Fahrleistung könnte es ansonsten im Fall eines Unfalls zu Problemen bei der Schadensregulierung kommen - spätestens dann nämlich würde der Kilometerstand abgefragt werden.