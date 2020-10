Der Bund der Steuerzahler hat die im Corona-Konjunkturpaket vereinbarte zeitlich befristete Senkung der Mehrwertsteuersätze begrüßt. Präsident Reiner Holznagel sagte in SWR Aktuell, Steuersenkungen seien die richtigen Maßnahmen. "Eine Mehrwertsteuersenkung kann wirken." Die Bürger könnten selbst entscheiden, was mit ihrem Geld passiere. Holznagel ergänzte: "Jetzt kommt es darauf an, dass die Preise auch sinken." Nur dann hätten viele Menschen etwas von den reduzierten Mehrwertsteuersätzen. "Wenn die Preise nicht sinken, profitiert nur die Wirtschaft davon", warnte er im Interview mit SWR Aktuell Moderator Andreas Herrler. mehr...