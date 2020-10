Diese Turteltaube wurde Opfer der Vogeljagd auf Malta. In der EU kommen jährlich mindestens 1,4 bis 2,2 Millionen Turteltauben zum Abschuss. Vor allem im Mittelmeerraum werden sie gern gejagt. Zwischen Ende April und Mitte Mai kehren die Zugvögel aus ihren Winterquartieren zurück zu uns. Heute brüten in Deutschland nur noch 12.500 bis 22.000 Paare. Im Südwesten gibt es sie nur noch in wenigen Regionen etwas häufiger – etwa am Oberrhein, im Tauberland, im Donautal und am Bodensee. (Quelle: NABU)

dpa Bildfunk picture alliance/Komitee gegen Vogelmord/dpa

Bild in Detailansicht öffnen