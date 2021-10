Was Versicherte tun können

per Mail teilen

Im Schadensfall soll die Versicherung zahlen. Doch was, wenn der Versicherer plötzlich kündigt, weil er denkt, mit dem Kunden rentiert sich kein weiterer Vertrag?

Normalerweise kennt man es eher so: Versicherungen gehen auf Kundenfang. Doch es geht auch andersrum: bei den Verbraucherzentralen häufen sich Beschwerden, dass immer mehr Versicherungen ihren Kunden kündigen. Manchmal nach Schadensmeldungen oder aber auch einfach so – ohne Rücksprache mit den Betroffenen. Wann und wie das möglich ist und was Sie dagegen tun können, zeigt Marktcheck anhand von Fallbeispielen aus dem Südwesten.

Tipps, was Sie als Betroffener tun können, haben wir hier für Sie zusammengestellt.