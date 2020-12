per Mail teilen

Vanillekipferl gehören auf jeden Plätzchenteller. Hier gibt es das Rezept der Bäckerei Sailer zum Zuhause nachbacken. Außerdem hat Bäckermeister Jörg Sailer Tipps, wie man Vanillezucker am besten selbst zubereiten kann.

Koch/Köchin: Jörg Sailer

Für den Teig:

160 g Butter

100 g Puderzucker

200 g gemahlene Mandeln

200 g Mehl (Type 405)

20 g Eiweiß

10 g Vanille

etwas Salz

Zum Bestreuen:

100 g Zucker

100 g Puderzucker

etwas Vanille

Zubereitung der Kipferl

Butter und Staubzucker verkneten, dann das Eiweiß dazu geben. Danach Mandeln und Mehl, sowie Vanille und Salz unterkneten.

Den Teig so lange kalt werden lassen, bis der Teig eine feste Konsistenz hat. Teig nochmals durchkneten und in Portionen teilen. Jede Portion zu einer langen Rolle mit einem Durchmesser von ca. 4 cm formen. Von dieser Rolle dann fingerdicke Scheiben abschneiden. Die Kipferl mit der Hand formen oder in Formen pressen.

Alle Kipferl auf ein Backblech mit Backpapier legen. Im Backofen auf 180°C bei Ober- und Unterhitze (160°C bei Umluft) für ca. 10 Minuten backen.

Zum Bestreuen

Zucker und Puderzucker sowie etwas Vanille mischen. Nach dem Abkühlen die Vanillekipferl im Zucker wälzen.

