Reisen 2023: So lässt sich Geld sparen

Wer bereits jetzt seine Reiseplanungen für die kommenden Monate macht, kann häufig günstiger in den Urlaub fliegen - es lohnt sich, früh zu buchen.

Vor allem jetzt im Januar werben viele Veranstalter mit Frühbucherrabatten. Je nach Reiseland, Reisezeitraum und Hotel sind bis zu 50 Prozent Ersparnis drin im Vergleich zu einer späteren Buchung. "Es macht Sinn, jetzt schon zu buchen, da die Preise ab April normalerweise deutlich anziehen", sagt Oliver Buttler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.

Allerdings ist das generelle Preisniveau angesichts der allgemeinen Teuerung auch bei den Reisen gestiegen. Das gilt für die gesamte Branche, wobei vor allem die Individualreise mit dem Flugzeug in diesem Jahr deutlich teurer sein wird. Die Internet-Flugsuchmaschine Swoodoo spricht nach ihrer neuesten Untersuchung von teils absurd hohen Ticket-Preisen bei den Airlines. Grund ist unter anderem das Flugbenzin, das sich drastisch verteuert hat.

Flugreisende müssen in diesem Jahr aufgrund gestiegener Treibstoffkosten mit höheren Ticketpreisen rechnen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christoph Schmidt

Reiseplanung 2023: Urlauber sollten flexibel sein

Um Geld zu sparen, sollten sich Urlauber nicht auf einen Abflughafen festlegen. Statt von Stuttgart aus können Flüge zum Beispiel von Frankfurt oder München günstiger sein. "Es empfiehlt sich auch der Blick auf Flughäfen im nahen Ausland", sagt Verbraucherschützer Oliver Buttler.

So könnten Urlauber aus Baden-Württemberg zum Beispiel mit dem Zug nach Paris oder Zürich fahren und von dort aus in den Urlaub fliegen. "Teilweise spart man sich dadurch bei Langstreckenflügen einige hundert Euro." Oft ist es auch günstiger unter der Woche abzufliegen statt am Wochenende.

All-Inclusive-Reisen sind empfehlenswert für alle, die es schätzen, direkt die kompletten Urlaubskosten zu erfahren. Auch Pauschalreisen können in diesem Jahr noch relativ günstig sein. Die stark gestiegenen Preise der Airlines schlagen hier noch nicht so durch, da die Reiseveranstalter beim Einkauf der Sitze in den Flugzeugen hohe Rabatte bekommen.

Nachtzüge boomen und sind heiß begehrt

Wer statt mit dem Flugzeug lieber mit dem Nachtzug in den Urlaub fahren möchte, sollte frühzeitig buchen. Da Nachtzüge seit einigen Jahren im Trend liegen, sind sie häufig schnell ausgebucht oder die Ticketpreise sind kurz vor Reisestart extrem hoch.

Urlauber sollten sich dabei überlegen, wie komfortabel sie reisen möchten: Plätze im Sitzwagen sind deutlich günstiger als ein eigenes Bett im Schlafabteil. Am teuersten ist es, ein eigenes Abteil zu mieten. Wer Abstriche beim Reisekomfort macht, kann oft günstige Nachtzug-Tickets bekommen.

Urlaub in Kroatien könnte dieses Jahr teuer werden

Im Urlaubsland Kroatien gilt seit diesem Jahr offiziell der Euro als Landeswährung, der die bisherige Währung Kuna abgelöst hat. Die Menschen in Kroatien beschweren sich nach der Euro-Einführung über deutlich gestiegene Preise - zum Beispiel in Cafés, Restaurants und Supermärkten. Urlauber müssen also mit höheren Lebenshaltungskosten in Kroatien rechnen.