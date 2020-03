Das Coronavirus breitet sich aus - in Deutschland, Europa und der Welt. Die Bundesregierung plant, Urlauber nach Deutschland zurückzuholen. Was jetzt wichtig ist.

So etwas hat es noch nie gegeben: Außenminister Heiko Maas hat eine Reisewarnung für alle touristischen Reisen ausgesprochen - in alle Länder der Welt. Bislang hatte das Auwärtige Amt nur von nicht notwendigen Reisen abgeraten.

Heiko Maas spricht weltweite Reisewarnung aus Twitter, 17.3.2020, 9:13 Uhr

Pauschalurlauber bekommen ihr Geld sicher zurück

Urlauber, die eine Pauschalreise gebucht haben, können ihre Reisen nun kostenlos stornieren - und zwar in alle Länder. Rechtliche Grundlage dazu ist Paragraph 651h des Bürgerlichen Gesetzbuches. Dieser sieht vor, dass Kunden von einer Reise zurücktreten dürfen, wenn im Reiseland unvermeidbarere, außergewöhnlicher Umstände vorliegen, die gegen eine Durchführung der Reise sprechen. In der bisherigen Rechtspraxis und nach Einschätzung vieler Verbraucherschützer liegen solche Umstände unter anderem dann vor, wenn das Auswärtige Amt eine Reisewarnung herausgibt. Bislang konnten Reiseveranstalter theoretisch eine kostenlose Stornierung ablehnen, wenn der Urlaub in ein Land ohne erhöhtes Erkrankungsrisiko gehen sollte. Dieses Restrisiko, auf Kosten sitzen zu bleiben, ist mit der Reisewarnung entfallen.

Dauer 4:22 min Sendezeit 18:45 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Coronavirus und Urlaub: Was Reisende beachten müssen Das Coronavirus breitet sich weltweit rasant aus. Viele Urlauber wollen ihren Urlaub stornieren, doch das ist nicht in jedem Fall möglich.Wohin kann man noch reisen? Und was passiert, wenn der Veranstalter die Reise absagt oder der Flug ausfällt?

Allerdings gilt diese Regel nur für Reisen, die relativ bald stattfinden. Schon jetzt das Geld für den Sommerurlaub zurückzufordern, ist nicht ohne Weiteres möglich. Das Auswärtige Amt beurteilt die Sicherheitslage fortlaufend neu - gut möglich, dass die Reisewarnung bis zum Sommer aufgehoben ist. Wer also jetzt darauf setzt, seinen Sommerurlaub ohne Zusatzkosten stornieren zu können, muss noch einige Wochen warten.

Auch Individualreisende können profitieren

Ganz so eindeutig ist die Lage für Individualreisende nicht. Zwar können Passagiere laut §648A BGB ihren Flug kostenfrei stornieren, wenn ein "wichtiger Grund" dafür spricht. Ein solcher Anlass könnte mit der neuen Reisewarnung gegeben sein. In den allermeisten Fällen werden die Airlines aktuell jedoch selbst ihre Flüge streichen. In diesem Fall bekommen Passagiere ihr Geld sicher zurück.

Schwieriger ist die Lage beim Thema Übernachtungen: Wer im Ausland ein Hotel gebucht hat, hat einen Vertrag nach dem Recht des Gastlandes geschlossen. Sollte sich ein Hotelier weigern, eine geleistete Anzahlung zurückzuerstatten, könnte es unter Umständen notwendig sein, vor Ort vor Gericht zu ziehen. Ein hoher Aufwand, den mutmaßlich viele Urlauber scheuen werden.

Bundesregierung plant Rückholaktion für Urlauber

Die Bundesregierung werde jetzt alles dafür tun, um im Ausland gestrandete Urlauber zurück nach Deutschland zu holen. 50 Millionen Euro würden dazu bereitgestellt, erklärte Minister Maas. Die Regierung werde Reiseanbieter beauftragen, Flüge zu organisieren. Zunächst sollen Urlauber aus besonders stark von der Pandemie betroffenen Ländern zurückgeholt werden. Dazu zählt zuallererst Marokko. Um die Ausbreitung des Virus zu verhindern, hat das Land vor einigen Tagen beschlossen, sämtliche Flugverbindungen nach Deutschland zu kappen; viele deutsche Urlauber sitzen daher in dem nordafrikanischen Land fest.

Dauer 2:22 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Angst vor Corona: Was tun bei geplanten Reisen? Der Mainzer Anwalt Kai Motzkus informiert über das deutsche Reiserecht und die Stornierungsmöglichkeiten für Reisen in Riskogebiete. Video herunterladen (5,8 MB | MP4)

Weitere Länder, für die die Rückholaktion vornehmlich gilt, sind die Dominikanische Republik, Ägypten und die Philippinen. Urlauber, die sich derzeit in den Ländern aufhalten, sollen sich auf den Seiten des Auswärtigen Amtes über die Reise- und Sicherheitshinweise informieren und Kontakt zu ihren Reiseveranstaltern oder ihrer Fluggesellschaft aufnehmen. Außerdem rät das Auswärtige Amt Reisenden, sich auf der Krisenvorsorgeliste "Elefand" des Auswärtigen Amtes einzutragen.

Grenzen werden kontrolliert, Fluglinien unterbrochen

Deutschland gilt international mittlerweile als eines der Hauptrisikoländer für die Verbreitung der Kranhkeit. Weil immer mehr Länder neue Sicherheitsmaßnahmen ergriffen haben, sind Reisen für deutsche Urlauber in den vergangenen Tagen zunehmend schwieriger geworden. Viele Länder haben Flugverbindungen nach Europa und Deutschland gekappt, zwischen vielen europäischen Staaten finden Grenzkontrollen statt.

Ausgangssperren in Frankreich und Spanien

In einigen besonders von der Pandemie betroffenen Reiseländern liegt das öffentliche Leben mittlerweile weitgehend lahm. In Spanien ist bis Monatsende eine Ausgangssperre in Kraft. Vor die Tür zu gehen ist nur noch erlaubt, um zur Arbeit oder zum Arzt zum kommen, um Lebensmittel oder Medikamente zu besorgen. Eine ähnliche Regelung gilt seit heute (17.03.) auch in Frankreich.

Italien wurde schon vor mehr als einer Woche von der Regierung zur "geschützen Zone" erklärt. Rund 60 Millionen Einwohner sollen möglichst zu Hause bleiben, das hat die italienische Regierung angeordnet. Reisen über das unmittelbare Wohnumfeld hinaus sind damit verboten, so Ministerpräsident Giuseppe Conte - auch, abends auszugehen oder sonstige Versammlungen. Wer unterwegs ist, muss nachweisen, dass seine Anwesenheit am Arbeitsplatz oder die Fahrt aus gesundheitlichen Gründen dringend erforderlich ist. Die Regelung soll bis zum 3. April in Kraft bleiben. Das deutsche Robert-Koch-Institut (RKI) hat Italien komplett zum Krisengebiet erklärt.

Italien als „Sperrzone“: Urlaubs-Stornierung und Geld zurück

Urlauber und Reisende aus Deutschland haben wegen der behördlich angeordneten Einreisesperre für Italien gute Chancen, ihr Geld zurückzubekommen. Veranstalter sagen selbst Pauschalreisen nach Italien ab, etwa Studiosus. DER Touristik beispielsweise bietet beispielsweise bei Italien-Rundreisen kostenlose Stornierung an. Teils kann man auch kostenlos Umbuchen auf ein anderes Ziel oder verschieben auf einen späteren Zeitpunkt. Das werden die Anbieter sicherlich noch ausweiten. Für Urlauber bedeutet eine Absage vom Veranstalter: Sie bekommen ihr Geld zurück.

Wie die Veranstalter mit Reisen nach dem 3. April – so lange gelten im Moment die Maßnahmen in Italien – verfahren, wollen sie nach Lage entscheiden. Hier brauchen Reisende und Osterurlauber noch Geduld.

Manche Reiseveranstalter werben für Neubuchungen jetzt auch mit kostenlosen Umbuchungs- oder Stornierungsmöglichkeiten bis zwei Wochen vor der Abreise – buche jetzt, entscheide dich noch um oder lasse es ganz. Allerdings gilt das nicht unbeschränkt, teils zum Beispiel nur bis Ende April. Hier müssen sich die Urlauber fragen, ob sie jetzt schon abschätzen können, ob sie den Sommerurlaub zum Beispiel in Italien antreten wollen oder nicht.

Wann die Stornierung des Italien-Urlaubs möglich ist

Da die Reiseveranstalter die Fahrten in die gesperrten Gebiete – momentan also ganz Italien – nicht durchführen können, können normalerweise bereits gebuchte Reisen beim Veranstalter storniert werden. Ähnlich sieht es aus, wenn auf dem Reiseplan der Besuch bestimmter Sehenswürdigkeiten stand, die wegen der Epidemie jetzt geschlossen sind. In Norditalien trifft das derzeit zum Beispiel auf den Mailänder Dom zu. In diesem Fall können Urlauber laut der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg ebenfalls Reisen kostenlos stornieren.

Dauer 3:11 min Italien-Korrespondent: "Es soll keinen Flucht-Tourismus geben" Italien-Korrespondent: "Es soll keinen Flucht-Tourismus geben"

Pauschalreisende sollten sich mit Veranstalter in Verbindung setzen

Da sich das Virus derzeit immer weiter ausbreitet und mittlerweile viele Länder betroffen sind, empfiehlt die Verbraucherzentrale Pauschalurlaubern in jedem Fall, ihren Reiseveranstalter frühzeitig zu kontaktieren. Die Erfahrung zeigt, berichtet SWR-Wirtschaftsredakteurin Katharina Fortenbacher-Jahn, dass Veranstalter in solchen Fällen versuchen, eine Lösung zu finden – zum Beispiel ein Umbuchen anbieten.

Deutsche Italien-Urlauber fragen sich wegen des Coronavirus, ob Reisen storniert werden können. dpa Bildfunk Antonio Calanni/AP/dpa

Selbstbucher sind auf Kulanz angewiesen – bei Italien-Reisen jetzt nicht mehr

Auch bei selbstgebuchten Reisen nach Italien haben Urlauber es jetzt leichter. Ist mein Urlaubsort in Italien durch die behördliche Einreisesperre abgeriegelt und nicht mehr erreichbar, lässt sich im Normalfall auch eine selbst gebuchte Hotelreservierung kostenlos stornieren wegen unvermeidbarer, außergewöhnlicher Umstände. Im Zweifel müsste ich das auf einen Streit ankommen lassen. Viele Hotels in italienischen Urlaubsregionen schließen auch von sich aus, etwa in Skigebieten, wo der Liftbetrieb ohnehin gestoppt ist, so dass man gar nicht selbst stornieren müsste.

Wer normalerweise seinen Urlaub komplett selbst organisiert, hat keinen Anspruch darauf, sein Geld zurückzubekommen. Es lohnt sich aber auch dann, die Buchung der Unterkunft nochmal zu prüfen – manchmal ist eine günstige oder kostenlose Stornomöglichkeit enthalten. Aber nach einer Kulanzlösung fragen, ist auf jeden Fall ein Weg. Möglicherweise lässt sich ein Hotel auch darauf ein, den Aufenthalt zum Beispiel zu verschieben.

Für Individualreisende: Züge nach Italien können oft storniert werden

Wer keine Pauschalreise gebucht hat, sondern individuell mit dem Flugzeug, der Bahn oder mit Bussen nach Italien reisen will, muss nach deutschem Reiserecht auf Kulanz der Unternehmen hoffen. Diese wird zumindest von den Transportunternehmen bereits oft gewährt.

Die Deutsche Bahn hat dem SWR auf Nachfrage mitgeteilt, dass sie eine kostenlose Stornierungsaktion gestartet hat. Passagiere, die ihre Reise nicht mehr antreten möchten, können ihren Fahrschein kostenfrei erstatten lassen.

Das Gleiche gilt auch für Reisende, die zum Beispiel Zugtickets gekauft haben, um zu einer Messe oder einem Sport-Event zu reisen – egal wo. Sollte die Veranstaltung wegen der Epidemie abgesagt werden, können die Fahrkarten storniert werden. Bahnreisende sollten sich in dem Fall an den Kundenservice der Deutschen Bahn wenden.

Auch die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) haben inzwischen auf das Coronavirus reagiert. Die ÖBB haben bis auf Weiteres alle Zugverbindungen nach Italien eingestellt. Reisende können sich ihre Tickets erstatten lassen. Den entsprechenden Antrag finden Sie hier.

Flugtickets: Lufthansa lässt kostenlos umbuchen und erstattet China-Flüge

Die Lufthansa Group Airlines – Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines und Air Dolomiti – haben flexiblere Umbuchungsmöglichkeiten eingerichtet: Die Kulanzregelungen für Umbuchungen gelten jetzt für bestehende und für zukünftige Buchungen weltweit.

Einmal kostenlos umgebucht werden können beispielsweise bis zum 5. März gebuchte Flüge mit einem Abflugdatum bis zum 30. April 2020. Die aktuellen Fluginformationen der Lufthansa finden Sie hier. Die britische Airline Easyjet hat viele Flüge von und nach Italien gestrichen, da die Nachfrage zu gering sei.

In Richtung Festland-China fliegt die Lufthansa bis 24. April keine Ziele mehr an. Wer einen Flug dorthin gebucht hat, erhält sein Geld zurück.

Fernbus: Flixbus und Blablabus stellen Italien-Verbindungen ein

Auch die Fernbus-Anbieter haben auf das Coronavirus reagiert: Flixbus und Blablabus haben ihre Deutschland-Italien-Verbindungen vorerst bis 3. April eingestellt. Auch von Österreich und der Schweiz aus fahren keine Fernbusse mehr nach Italien. Betroffene Fahrgäste sollen laut Flixbus bereits informiert worden sein. Reisende bei Blablabus werden ebenfalls aktuell informiert.