Die Corona-Krise hat viele Firmen erschüttert und sie haben Kurzarbeit angemeldet. Manche Kurzarbeiter müssen allerdings auf mehr Geld verzichten als andere – das ist der Grund.

Nach aktuellen Schätzungen des Münchener ifo-Instituts sind zum Beispiel 72 Prozent der Beschäftigten im Gastgewerbe von Kurzarbeit betroffen und fast die Hälfte der Mitarbeiter im Fahrzeugbau. Die Bundesagentur für Arbeit geht von insgesamt bis zu siebeneinhalb Millionen Menschen aus, denen Teile ihres Gehalts wegbrechen.

Zwei Arten von Kurzarbeitergeld: Vom Staat und vom Arbeitgeber

Wenn Beschäftigte in Kurzarbeit sind, bekommen sie die fehlenden Stunden normalerweise nicht von ihrem Chef bezahlt. Dafür springt die Bundesagentur für Arbeit ein – allerdings nur zum Teil. Die Behörde, die sich größtenteils aus Beiträgen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber zur Arbeitslosenversicherung finanziert, übernimmt 60 Prozent des ausgefallenen Netto-Lohns, bei Eltern sind es 67 Prozent.

Die Bundesregierung hat in der Corona-Pandemie beim Kurzarbeitergeld zudem nachgebessert: Unter anderem wurden die Voraussetzungen für den Antrag des Arbeitgebers erleichtert. Für Arbeitnehmer, die nur noch die Hälfte ihrer bisherigen Stunden oder weniger arbeiten können, wird das Kurzarbeitergeld außerdem aufgestockt. Ab dem vierten Bezugsmonat auf 70 bzw. 77 Prozent. Ab dem siebten Monat gibt es sogar 80 oder 87 Prozent des ausgefallenen Netto-Lohns.

Starke Gewerkschaften erreichten Aufstockung des Kurzarbeitergeldes

In einigen Branchen haben Gewerkschaften ausgehandelt, dass die Beschäftigten deutlich mehr Geld bekommen. Was die Arbeitsagentur nicht zahlt, übernehmen die Betriebe. Die IG Metall in Baden-Württemberg hat besonders gut verhandelt. In der Metall- und Elektroindustrie bekommen Kurzarbeiter dort zusammengenommen bis zu 97 Prozent ihres Nettogehalts.

Es gibt eigene Tarifverträge dafür - für ganze Branchen, teilweise aber auch für einzelne Unternehmen. Starke Gewerkschaften können viel Druck auf Arbeitgeber ausüben und so die Interessen der Beschäftigten durchboxen.

Gewerkschaften mit wenigen Mitgliedern haben diese Macht nicht. Das führt dazu, dass diese Beschäftigten auch unabhängig von der unterschiedlichen Bezahlung mehr Geld zur Verfügung haben als Kurzarbeiter etwa im Handel oder im Gastgewerbe.