Unseriöse Call-Center schieben Verbrauchern Stromverträge unter

Einmal ist es so, dass während des Gespräches überhaupt kein Bezug zum Thema Energie zu erkennen ist und trotzdem ein Vertrag ins Haus flattert. Manchmal ist es so, dass tatsächlich ein Angebot unterbreitet wird und der Angerufene das im besten Fall sogar merkt. Manchmal ist es aber auch so, dass andere Gründe vorgeschoben werden, wie z.B. eine Umfrage, um dem Angerufenen gewisse Daten, wie z.B. eine Zählernummer zu entlocken.