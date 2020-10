Für Ölplantagen wird weltweit massenhaft Regenwald brandgerodet. Auch durch die 75.000 Feuer, die derzeit im Regenwald Amazoniens wüten, sollen neue Flächen gewonnen werden.

Für Ölplantagen und Weideland werde jährlich in Südamerika und in Südostasien massenhaft Regenwald-Gebiete zerstört. In Südostasien betrifft es vor allem Malaysia und Indonesien. Die weltweiten Brandrodungen führen zu gefährlichem Smog. Außerdem hat die Zerstörung der Wälder fatale Folgen für das Klima.

Menschenrechte werden verletzt – Lebensräume vernichtet

Dazu können Menschenrechtsverletzungen wie die Vertreibung von Ortsansässigen oder Kinderarbeit kommen. Auch die Artenvielfalt leidet: Weil sein Lebensraum zerstört wird, ist der Orang Utan vom Aussterben bedroht.

Der Lebensraum des Orang Utans, der zur Familie der Menschenaffen zählt, wird immer kleiner. dpa Bildfunk Picture Alliance

Palmöl ist in der Hälfte aller Supermarkt-Artikel

Palmöl steckt etwa in jedem zweiten Produkt aus dem Supermarkt. Es ist zum weltweit wichtigsten Pflanzenöl geworden, weil es billig ist und vielseitig einsetzbar. Denn Palmöl ist bei Zimmertemperatur immer noch fest - ideal zum Verarbeiten in Brötchen, Chips, Keksen, Kuchen, Margarine, Müsli, Pizza und anderen Fertiggerichten. Auch in Tütensuppen und etlichen anderen verarbeiteten Lebensmitteln ist Palmöl oft enthalten.

Fast in jeder Creme und jedem Waschmittel

Palmöl ist auch in Kosmetika wie Cremes und Lippenstiften enthalten. Und weil sich aus Palmöl Tenside herstellen lassen, ist es auch in vielen Reinigungsprodukten enthalten. Denn Tenside sind waschaktive Substanzen, die dafür sorgen, dass sich Dreck im Wasser besser ablöst. Deshalb ist Palmöl also auch in Waschmitteln, Shampoos und Duschgel. Dazu kommt noch: Palmöl ist auch in Kerzen, Schmiermitteln, in Farben oder Lacken.

Vorsicht vor Sojaöl Wenn die Lebensmittelindustrie auf Palmöl verzichtet und stattdessen auf Kokosfett oder Sojaöl umsteigt, dann wäre nichts gewonnen. Für Soja zum Beispiel muss ein vielfaches an Regenwald in Südamerika dran glauben - da würde die Abholzung also nur verlagert.

Palmöl darf sich nicht mehr auf der Verpackung verstecken

Das Vermeiden von Palmöl ist fast unmöglich. Bei Lebensmitteln zumindest muss es seit einem knappen Jahr auf der Zutatenliste angegeben werden. Vorher konnten die Hersteller Palmöl hinter dem allgemeinen Begriff Pflanzenöl verstecken. Das geht jetzt glücklicherweise nicht mehr.

Nuss-Nougat-Creme kann man selbst machen – oder auch ohne Palmöl kaufen. Colourbox

Vollständiger Verzicht ist schwierig

Verarbeitete Lebensmittel ohne Palmöl zu finden, ist schwierig. Aber man kann drei Tipps beachten: