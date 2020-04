per Mail teilen

Die Landwirtschaft steht wieder vor einem schwierigen Jahr. Wegen der Corona-Pandemie mangelt es an Erntehelfern. Dazu kommt: Es ist noch nicht Sommer, und es herrscht schon wieder Dürre.

Gespräch mit Werner Eckert, SWR Umwelt und Ernährung

Wir hatten einen relativ regnerischen Winter. Warum droht schon wieder Trockenheit?

Es gibt Trockenheit im Oberboden, wo die kleinen Pflänzchen jetzt wachsen wollen, die gerade ausgesät worden sind oder zum Wachstum ansetzen. Sie haben oben bereits wieder kein Wasser mehr, auch wenn weiter unten die Wasserspeicher etwas voller sind als in den beiden Vorjahren. Das liegt daran, dass wir sehr viel Sonne hatten in diesem Frühjahr – und Wind. Äcker sind unbedeckt, das führt zu einer extrem hohen Verdunstung und zu Trockenheit. Die Angst ist groß, denn die Wettervorhersage sagt, es bleibt erstmal so.

Was bedeutet dieses Wetter konkret für die Landwirtschaft?

Die Trockenheit bedeutet, dass der Start in das Jahr einfach ein schlechter ist. Wenn die Pflanzen nicht keimen oder beim Wintergetreide nicht wachsen können, dann ist von vornherein der Wurm drin und die Angst vor Ernteeinbußen groß.

Die Landwirte bestellen im Frühjahr ihre Felder - im April ist es bereits wieder viel zu trocken.

Kann man absehen, ob die Situation mit der Trockenheit wieder besser wird?

Der April ist tatsächlich der Monat, bei dem man mindestens über die letzten 20 Jahre sagen kann, dass das tendenziell ein sehr trockener Monat geworden ist. Das klassische, wechselhafte Aprilwetter gibt es so nicht mehr. Bei Mai und Juni ist das weniger einheitlich. Wenn der April so trocken ist und auch noch ein trockener Mai folgt, ist nicht nur der Start für die Landwirtschaft schlecht, sondern dann hat man wirklich dramatische Probleme – wie etwa 2018. Die Chance dafür ist gewachsen.

Heißt das, Dürren und Trockenheit, das wird die neue Normalität?

Beim April ist da schon eine gewisse Verstetigung. Ansonsten kann man das nicht so sagen. Die Winter sind definitiv nasser geworden. Das ist die gute Nachricht, dass sich über die Winter im Untergrund mehr füllen kann. Ansonsten gibt es große regionale Unterschiede. Man kann sicher noch nicht zu 100 Prozent sagen, dass das Klimawandel ist. Aber es passt in die Prognosen, in die Modelle, die die Klimawandel-Theorie entwickelt. Insofern kann es durchaus sein, dass wir mit Trockenheit mehr zu tun kriegen.

Wie kann die Landwirtschaft sich auf den Wandel des Klimas einstellen?

Das ist gar nicht so einfach. Es gibt viele Möglichkeiten und gleichzeitig aber keine, die es alleine löst. Es gibt schon seit vielen Jahren Studien dazu.

Man kann auf jeden Fall arbeiten mit Humusanreicherung. Gerade in leichteren Böden ist das wichtig, weil Humus viel Wasser binden kann, gerade oben, wo es jetzt gebraucht wird.

Dann kann man mit der Bodenbearbeitung, etwa mit dem Mulchsaat-Verfahren, arbeiten, so dass die Böden nicht blank sind, sondern bewachsen, und man sät in diesen Bewuchs hinein. Das reduziert die Verdunstung.

Man kann mittelfristig auch andere Sorten oder Anbaupflanzen in den Blick fassen, bis hin zu Sorghum, also Hirse. Das ist sicherlich der Hungerkünstler schlechthin, was Wasser betrifft. Zumindest in den wärmeren Gegenden Deutschlands ist das auch eine Möglichkeit.