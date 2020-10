Hohe Konzentration von Schimmelpilzgiften in Tomatenprodukten

Gefährliche Alternaria-Toxine in Lebensmitteln

Sogenannte Alternaria-Toxine finden sich in großer Menge in vielen Lebensmitteln - auch in Tomatenprodukten. Eine Gefahr für unsere Gesundheit, für die es keine gesetzlichen Grenzwerte gibt.

Sogenannte Alternaria-Toxine können im Salat, getrockneten Früchten oder sogar im Bier stecken - ohne dass man sie sieht. Und diese Schimmelpilzgifte (Mykotoxine) können gefährlich sein für unsere Gesundheit - trotzdem kennt sie kaum jemand und gesetzliche Grenzwerte gibt es bisher keine. Der Molekularbiologe Markus Schmidt-Heydt ist einer der wenigen Forscher, der sich mit diesen speziellen Schimmelpilzgiften seit Jahren beschäftigt. Molekularbiologe Dr. Markus Schmidt-Heydt vom Max-Rubner Institut Karlsruhe (MRI) forscht zu Alternaria-Toxinen SWR „Je nachdem was für ein Alternaria-Toxin aufgenommen wird, manche Alternaria-Toxine, die wirken mutagen, binden an DNA und führen dann dort quasi zu Schäden. Andere Alternaria Toxine hemmen die Protein Biosynthese und greifen da ganz elementar in den Organismus ein.“ Molekularbiologe Dr. Markus Schmidt-Heydt, Max-Rubner Institut Karlsruhe Nachweis der Toxine in zahlreichen Lebensmitteln Die Gifte der Alternaria-Schimmelpilze wurden bereits in zahlreichen Lebensmitteln nachgewiesen. Zum Beispiel in Getreide und Getreideprodukten, Tomaten und Tomatenprodukten, Sonnenblumenöl und Sonnenblumenkernen, Obst und Obstprodukten oder auch Bier.

Bei diesen pflanzlichen Lebensmitteln wurden in der Vergangenheit schon Alternaria-Toxine nachgewiesen SWR Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man allein an einem Tag mehrfach mit den Schimmelpilzgiften in Kontakt kommt. Und auch größere Mengen zu sich nimmt. Die gesundheitlichen Auswirkungen sind noch nicht abschließend erforscht. Doch sie könnten gravierend sein. „Also gerade bei Alternaria-Toxinen, die eine mutagene Wirkung haben, könnte man sich vorstellen, dass es zu bösartigen Zellveränderungen kommt, also letztendlich zu Krebs. Andere Alternaria-Toxine, die schwach östrogen wirken, wie Alternariol zum Beispiel, kann man sich vorstellen, dass es zu Aborten kommt, oder zu Unfruchtbarkeit.“ Molekularbiologe Dr. Markus Schmidt-Heydt, Max-Rubner Institut Karlsruhe Wie kommt es zu den Schimmelpilz-Giften in den Lebensmitteln? Schimmelpilz-Gifte entstehen bereits auf den Ausgangsprodukten wie etwa Tomaten oder Getreide. Die Gifte entstehen jedoch bevorzugt bei höheren Temperaturen zwischen 25 und 28 Grad, in einigen Fällen kam es aber auch schon unter deutlich kühleren Bedingungen dazu. Vor allem durch schlechte Lagerbedingungen verschärft sich die Problematik. Werden die befallenen Früchte oder das Getreide dann verarbeitet, landen die Schimmelpilzgifte auch im Lebensmittel. Und: Selbst hohe Temperaturen, wie etwa beim Pasteurisieren oder Kochen töten die Giftstoffe nicht ab! Alternaria-Toxine in vielen Lebensmitteln nachgewiesen Im Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt in Sigmaringen werden seit Jahren immer wieder Lebensmittel auf Alternaria-Toxine untersucht. Unter das Mikroskop kommt die ganze Produktpalette pflanzlicher Lebensmittel vom Getreide über Öl, Gemüseerzeugnisse bis hin zu getrockneten Früchten. Ulrike Kocher vom Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt (CUVA) kritisiert, dass es für das Schimmelpilzgift Alternaria-Toxin keine europäischen Grenzwerte gibt. SWR „Aber auch Fruchtsäfte sind extrem hoch belastet, vor allem Granatapfelsaft. Aber auch Speiseöle haben sehr hohe Befunde im Vergleich zu den übrigen Lebensmitteln.“ Ulrike Kocher, CVUA Sigmaringen Außerdem fallen besonders Tomatenprodukte wie Ketchup, Tomatenmark, gehackten, passierten oder geschälten Tomaten durch hohe Werte der Alternaria-Toxine auf. Verbindliche Grenzwerte gibt es nicht Trotzdem gibt es bislang keinen verbindlichen europäischen Grenzwert für die Belastung von Lebensmitteln. Und daher kann das Untersuchungsamt selbst Lebensmittel mit hoher Belastung nicht beanstanden. Dr. Ulrike Kocher vom CVUA Sigmaringen sieht das sehr kritisch. „Ich denke, durch die fehlenden Richtwerte verzögert sich die Verbesserung der Gesamtsituation. Und ich halte es daher für sehr dringend, dass ein Höchstgehalt festgelegt wird." Ulrike Kocher, CVUA Sigmaringen Trotz der seit Jahren bekannten Gefahren gibt es keinen gesetzlichen Grenzwert - lediglich unverbindliche Richtwerte für die Tagesaufnahme. Warum? Zuständig für die Einführung der Grenzwerte ist die EU. Auf unsere Nachfrage teilt uns die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA (European Food Safety Authority) mit, es würden toxikologische Daten fehlen. Der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) fehlen laut eigener Aussage toxikologische Daten um Grenzwerte für Schimmelpilzgifte festzulegen. Imago imagebroker Bei der EU-Kommission heißt es, man würde mehr Informationen brauchen, warum es in manchen Lebensmitteln zu solch hohen Konzentrationen kommt. Die Europäische Kommission benötigt zur Festlegung eines Grenzwertes laut Statement mehr Informationen, warum es in manchen Lebensmitteln zu hohen Konzentrationen von Alternaria-Toxinen kommt. Imago Michael Kneffel Ab welcher Menge sind die Giftstoffe gefährlich? Über 70 Alternariatoxine sind bisher bekannt. Zu den bedeutendsten und am meisten erforschten Toxinen zählen Alternariol, Alternariolmonomethylether, Altenuen, Tentoxin und Tenuazonsäure (TeA), wobei letzteres qualitativ und quantitativ am häufigsten vorkommt und der Vertreter mit der höchsten Toxizität ist. Mikroskopische-Aufnahme-einer-Alternaria-Kultur: Die Gifte werden in zahlreichen Lebensmitteln nachgewiesen Max-Rubner Institut Karlsruhe Unverbindlicher Richtwert statt gesetzlicher Grenzwert Gemäß eines wissenschaftlichen Gutachtens der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA (European Food Safety Authority) zum Risiko von Alternariatoxinen in Lebensmitteln aus dem Jahre 2011 wurde für Tenuazonsäure (TeA) ein Schwellenwert - der sogenannte TTC (threshold of toxicological concern) - von 1,5 µg/kg Körpergewicht pro Tag abgeschätzt. Demgemäß dürfte eine 60 kg schwere Person jeden Tag Produkte verzehren, die bis zu 90 µg - also 0,09 Milligramm - Tenuazonsäure enthalten. Bei diesem von der EFSA abgeschätzten Schwellenwert handelt es sich zwar nicht um eine rechtsverbindliche Beurteilungsgrundlage, er wird aber zur Orientierung herangezogen. Stichprobe: Zehn Produkte mit passierten Tomaten auf Tenuazonsäure untersucht Da vor allem in Tomatenprodukte immer wieder die Alternaria-Schimmelgifte nachgewiesen werden, lassen wir stichprobenartig zehn verschiedene Produkte mit passierten Tomaten auf Tenuazonsäure überprüfen. Darunter sind Markenprodukte, sowie Supermarkt- und Discountereigenmarken – ein Mix aus konventionellen und Bioprodukten. „Wir haben in fünf der zehn Stichproben Tenuazonsäure nachweisen können“ Dr. Judith Zehyle, TeLa Fachlabor für Lebensmittelanalytik Also in der Hälfte unserer Produkte! Und manche davon waren sogar hoch belastet. Dr. Judith Zehyle, TeLa Fachlabor für Lebensmittelanalytik: „Wir haben in fünf der zehn Stichproben Tenuazonsäure nachweisen können“ SWR Detaillierte Ergebnisse heute ab 20.15 Uhr Welche zehn Produkte wir getestet haben, wie das Ergebnis im Detail aussieht und was die Hersteller dazu sagen, erfahren Sie am 13.10.2020 um 20.15 Uhr in Marktcheck im Südwestfernsehen. Zeitgleich können Sie hier das Ergebnis nachlesen und das Video anschauen. Das Problem: Schon mit 300 g eines der Produkte aus unserer Stichprobe hätte man bereits den zwar unverbindlichen aber kritischen Richtwert für die Tagesaufnahme der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA (European Food Safety Authority) EFSA von 0,09 mg bei einem Körpergewicht von 60 Kilogramm erreicht. Und: Es sind ja auch viele weitere Lebensmittel von den Alternaria-Toxinen betroffen – so kann es leicht zu einer deutlich größeren Aufnahme der gefährlichen Giftstoffe kommen. Geringere Belastung wäre möglich Doch die Belastung von Lebensmitteln mit giftigen Alternaria-Schimmelpilzgiften könnte verhindert werden, zum Beispiel beim Anbau und der Lagerung: Die Schimmelpilze befallen hauptsächlich schon beschädigte oder überreife Pflanzenteile. Wenn es der Pflanze gut geht, hat es der Pilz schwer sie zu infizieren. Und: „Wir konnten zum Beispiel beweisen, dass Schimmelpilze durch Licht bestimmter Wellenlänge völlig gehemmt werden können in ihrem Wachstum und auch die bereits gebildeten Gifte bereits abgebaut werden“ Molekularbiologe Dr. Markus Schmidt-Heydt, Max-Rubner Institut Karlsruhe Um ihre Produkte Schimmelpilzfrei zu bekommen, müsste die Industrie ordentlich Geld in die Hand nehmen. Werden Tomaten bei der Ernte beschädigt, sind sie anfälliger für Schimmelpilze und Altanaria-Toxine SWR Doch solange es keinen verbindlichen europaweiten Grenzwert gibt, wird sich kaum etwas ändern – auf Kosten unserer Gesundheit.

Sendung am Di , 13.10.2020 20:15 Uhr, MARKTCHECK, SWR Fernsehen