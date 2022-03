Spar-Tipps: So finden Sie den günstigsten Sprit

Der Krieg in der Ukraine treibt die Spritpreise gewaltig nach oben. Der Durchschnittspreis liegt deutlich über zwei Euro pro Liter. Wie kann man trotzdem beim Tanken sparen?

Wann ist Sprit am billigsten?

9,99 € für den Liter Sprit?! Soweit sind wir noch nicht. dpa Bildfunk picture alliance/Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Bei den aktuell fast täglich steigenden Preisen wird tanken immer teurer. Gerade jetzt lohnt es sich also, die Spritpreise zu beobachten und genau zu planen, wann man tanken möchte. Die letzte Studie vom ADAC ergab, dass die Spritpreise im Tagesvergleich abends in der Regel am niedrigsten sind. Zwischen 18 bis 19 Uhr und 20 bis 22 Uhr lohnt sich Tanken am ehesten. Fünf bis sieben Cent Ersparnis pro Liter sind drin.

Wer hingegen morgens kurz vor der Arbeit noch schnell tanken fährt, zapft meist den höchsten Spritpreis im gesamten Tagesvergleich. Frühaufsteher zahlen beim Tanken also am meisten. Es gibt zwar immer wieder Preisspitzen (durchschnittlich kommt es zu sieben Preiserhöhungen am Tag), im Verlauf des Tages werden die Preise aber immer billiger. Nach 22 Uhr steigen die Preise dann wieder und bleiben bis zum Morgen konstant.

Warum schwanken die Preise so sehr?

Generell gilt: Wenn viele Menschen mit dem Auto unterwegs sind, steigt die Nachfrage nach Benzin und Diesel an den Tankstellen - und damit der Preis. Und nachts gehen die Tankstellen-Betreiber anscheinend davon aus, dass jeder, der jetzt noch tankt, den Kraftstoff so dringend braucht, dass er deshalb einen höheren Preis akzeptiert.

Das gilt übrigens auch für Autobahn-Tankstellen: Wer hier tankt, zahlt rund 20 Cent mehr - egal zu welcher Tageszeit.

An welchen Wochentagen lohnt sich Tanken besonders?

Der Kraftstoff E10 ist vielerorts plötzlich so teuer wie Super. dpa Bildfunk dpa-Zentralbild

An keinem wirklich. Die alte Regel vom "billig Tanken am Sonntagabend", am besten nach der Tagesschau, hat jedenfalls längst ihre Gültigkeit verloren. Das beobachtete der ADAC schon 2020: Tanken ist heutzutage an jedem Tag gleich teuer geworden. Dafür gibt es aber auch eine gute Nachricht. Die Spritpreise steigen in den Ferienzeiten längst nicht mehr so stark an wie früher.

Die Preis-Schwankungen vor Feiertagen und Ferien seien mittlerweile jedenfalls fast vollständig von den Schwankungen im Tagesgeschäft abgelöst worden, heißt es. Sparen kann (und muss) man als Autofahrer also beim Tanken inzwischen Tag für Tag.

Das können die verschiedenen Spritpreis-Apps

Mit einer Tank-App kann man bei jedem Tankvorgang bares Geld sparen. dpa Bildfunk picture alliance / dpa/ Fotograf:Ole Spata

Die günstigste Tankstelle in der Umgebung zu finden, ist mit einem Blick aufs Handy möglich. Es gibt unzählige Apps, die einem die aktuellen Spritpreisen an fast allen Tankstellen anzeigen. Die meisten berufen sich dabei auf die Zahlen der „Markttransparenzstelle für Kraftstoffe“ des Bundeskartellamts. Hier laufen sämtliche Spritpreis-Informationen zusammen: Unternehmen, die öffentliche Tankstellen betreiben oder über die Preissetzungshoheit an diesen verfügen, müssen der Markttransparenzstelle ihre Preise in Echtzeit melden.

Falsche Preise in Tank-Apps?

Fehlerhafte Preise in den Apps kommen hauptsächlich dadurch zustande, dass es bis zu fünf Minuten dauern kann, bis sich die Zahlen aktualisiert haben. Eine Übersicht der zugelassenen Apps, die ihre Zahlen direkt von der Markttransparenzstelle beziehen, finden Sie hier.

In den Grundfunktionen unterscheiden sich die Apps kaum: Bei den allermeisten kann man Preisalarme setzen, Routen zu bestimmten Tankstellen planen oder nahegelegene Tankstellen als Favoriten speichern. Es gibt aber verschiedene Zusatzfunktionen, die einzelne Apps vom Rest abheben.

Tank-Apps mit Zahlfunktion

Bei manchen Apps ist es möglich, direkt an der Zapfsäule über die App zu zahlen. Das funktioniert beispielsweise bei „clever-tanken“, „mehr-tanken“ oder bei „PACE Drive“. Preisprognosen erhält man unter anderem bei „Enerquick“ und auch bei „clever-tanken“. Manche Apps liefern zusätzlich auch Zahlen aus weiteren Ländern, wie zum Beispiel „Benzinpreis-Blitz“.

Aktuelle Spritpreise auch bei Google Maps

Einen Preisvergleich der Tankstellen findet man auch in der Google Maps App. Laut Bundeskartellamt übernimmt Google die Daten nicht direkt von der Markttransparenzstelle.