Kaffee-Marktführer Tchibo erhöht den Kaffee-Preis

Die Marke Tchibo steht längst nicht mehr nur für Kaffeebohnen. Trotzdem hat der Konzern als Marktführer einen großen Einfluss auf den deutschen Kaffeemarkt. Was bedeutet das für die Erzeuger und uns als Konsumenten?

Die „Feine Milde“ von Tchibo ist ein beliebter Kaffee-Klassiker in Deutschland. In den von Marktcheck durchgeführten Blindverkostungen überzeugt der Geschmack, und auch mit dem Preis von rund 5 Euro konnte der Tchibo-Klassiker bisher bei vielen Kaffeetrinkern punkten.

Mitte Juni hat Tchibo die Kaffeepreise allerdings kräftig erhöht. Die Feine Milde kostet jetzt statt 4,99 Euro stolze 5,69 Euro – macht eine Preiserhöhung von 14 Prozent. Aufgrund der Rolle als Röstkaffee-Marktführer, könnte Tchibo mit dieser Entscheidung auch andere Händler beeinflussen – Preisanpassungen von Supermärkten, Billiganbietern und Großröstereien sind zu erwarten, schätzen Branchenexperten.

Warum hat Tchibo den Kaffee-Preis so stark erhöht?

Arnd Liedtke, Pressesprecher von Tchibo, erklärt die Preiszunahme damit, dass der Konzern den Verkaufspreis an die steigenden Kosten im Einkauf anpassen müsse:

"Im Laufe des letzten Jahres haben sich die Preise für Rohkaffees deutlich erhöht, vor allen Dingen auch für höherwertige Arabica-Sorten. Das sind eben die, die wir auch einkaufen.“

Teurerer Kaffee – ein Grund sich zu ärgern?

Laut Rita Rausch von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz ist die Preiserhöhung keine schlechte Nachricht – im Gegenteil: „Da die Preise in den letzten Jahren sehr niedrig waren, ist es in unseren Augen sogar erfreulich, dass sie gestiegen sind, sodass die Erzeuger höhere Preise für ihre Produkte und Arbeit bekommen.“ Denn zu günstige Kaffeepreise haben laut der Expertin ein niedriges, nicht existenzsicherndes Einkommen der Kaffeebauern zur Folge.

Apropos Kaffeebauern: Wie steht es bei Tchibo um die Arbeitsbedingungen der Kaffeeerzeuger?

Um das zu prüfen, lohnt sich ein Blick nach Brasilien: Tchibo bezieht seinen Kaffee von Kaffeebauern in Asien, Afrika und Südamerika, der mit Abstand größte Anteil kommt aus Brasilien. Begleitet von einem brasilianischen Agrarwissenschaftler besuchen wir eine der Plantagen im Südosten Brasiliens, auf der Tchibo-Kaffee angebaut wird. Der Agrarexperte möchte anonym bleiben, da er bei kritischen Stellungnahmen nach eigener Aussage um seine Sicherheit fürchten müsse.

Den Kontakt zur Plantage haben wir von Tchibo erhalten, weshalb unser Team davon ausgeht, dass es sich um eine Vorzeige-Plantage handelt. Die 400 Hektar große Anbaufläche wird überwiegend maschinell beerntet. Typisch für Brasilien, denn die Maschinen sparen Zeit, Arbeitskräfte und somit viel Geld. In den Hanglagen, die nicht mit Maschinen befahrbar sind, ernten die Saisonarbeiter allerdings auch noch per Hand.

Laut Agrar-Ingenieur Antonio Marcos Martíns sind die Arbeiter dieser Fazenda registriert und geschult, um ihren Arbeitsschutz zu tragen. „Sie wissen auch, wie sie mit den Händen arbeiten und ernten, ohne den Pflanzen zu schaden", erklärt er. Ihr Trinkwasser müssen die Arbeiter allerdings selbst mitbringen. Gerne hätten wir gewusst, ob sich die Preiserhöhung des Tchibo-Kaffees auch vor Ort bei den Arbeitern auswirkt. Doch wir dürfen den Saisonarbeitern keine Fragen stellen.

Wie wirkt sich der Kaffeeanbau auf die Umwelt vor Ort aus?

Der Verwalter der Plantage Fabio Moreira erklärt, dass die Behandlung der Kaffeepflanzen mit Chemikalien gegen Pilze und Larven notwendig sei: "Wir setzen die Chemikalien nur ein, wenn es nicht anders geht." Konkrete Produktnamen verrät er uns nicht.

Unseren Agrarexperten stört der großflächige Anbau von Kaffee als Monokultur: „Diese Homogenisierung ist schädlich für die Biodiversität.“ Ein weiteres Thema ist der Schutz des Bodens: „Der Boden ist voll der Sonne ausgesetzt und keine kleineren Pflanzen schützen ihn. Das ist, wie wenn ein Glatzköpfiger ohne Hut der brennenden Sonne ausgesetzt ist.“

Warum bietet Tchibo nicht mehr Kaffee aus zertifiziertem Anbau an?

Die besuchte Plantage ist UTZ-zertifiziert. Insgesamt kommen jedoch nur 20 Prozent der Tchibo-Kaffeebohnen aus zertifiziertem Anbau, unserem Agrarexperten ist das zu wenig. Denn auch hier könnte Tchibo seine Rolle als Röstkaffee-Marktführer nutzen, um einen Wandel in der Branche voranzutreiben.

Nanda Bergstein ist bei Tchibo für Nachhaltigkeit zuständig, sie begründet den geringen Anteil an zertifizierten Kaffeebohnen mit mangelnder Verfügbarkeit:

"Zertifizierte Ware bekommen wir nicht immer zu den Qualitäten, die wir brauchen, nicht immer in den Ländern, wo wir Kaffee einkaufen müssen."

Trotzdem zähle das Unternehmen laut eigenen Angaben zu den größten Abnehmern von Fairtrade-Kaffee in Deutschland – wohl nicht zuletzt aufgrund seines großen Marktanteils.

Janina Grabs, die an der ETH Zürich zu Nachhaltigkeit im Kaffeeanbau forscht, bewertet das Engagement Tchibos folgendermaßen: „Gemessen an der Konkurrenz liegt Tchibo im guten Mittelfeld und ist in einigen Bereichen auch Vorreiter. Aber gemessen an dem, was eigentlich möglich wäre, gibt es noch viel Luft nach oben. Meiner Meinung nach gibt es zwei Punkte, wo Tchibo sich noch verbessern könnte. Einerseits könnte der Konzern die Bauern, die ihnen Kaffee liefern, besser vor Preisschwankungen schützen, denn häufig wurden in den letzten Jahren Preise an Bauern weitergegeben, die ihnen nicht zum Überleben ausgereicht haben. Und zweitens fände ich es besser, wenn noch mehr Transparenz gewährleistet wäre.“

Unser Kaffee-Fazit zu Tchibo

Dass Tchibo seine Kaffeepreise erhöht und damit Preisanstiege in der gesamten Branche bewirken könnte, ist eher als gutes Zeichen zu sehen. Denn nur wenn Kaffeebauern von den Kaffeekonzernen genug Geld für ihre Bohnen verlangen können, können ihre Familien von der Arbeit auf den Plantagen leben. Um langfristig Existenzen zu sichern und die Umwelt zu schonen, müsste Tchibo allerdings auch die Nachfrage nach zertifiziertem Rohkaffee erhöhen.