Warum Weihnachtsbäume dieses Jahr grüner sind

Fast überall im Südwesten läuft der Christbaumverkauf. Die Bäume sehen grüner aus als im letzten Winter. Wie kann das sein? SWR-Umweltredakteurin Susanne Henn hat nachgehakt.

Warum sind Tannen und Kiefern diese Weihnachten grüner?

Anders als in den drei Jahren davor hat es in diesem Sommer viel geregnet. Das hat allen Bäumen und selbstverständlich auch denen, die in diesem Jahr als Weihnachtsbäume auf den Markt kommen, gut getan. Sie sind gesund und kräftig und das sieht man ihnen auch an – am satten Grün ihrer Nadeln.

Gibt es genügend Christbäume dieses Jahr?

An Weihnachtsbäumen wird kein Mangel herrschen. Die meisten Bäume, die hier in den Wohnzimmern stehen, kommen aus Deutschland. Favoritin ist nach wie vor die Nordmanntanne. Sie macht rund 80 Prozent aus, denn sie wächst schön gleichmäßig und nadelt wenig. Besonders wichtig: Ihre Nadeln stechen nicht – ein großer Vorteil beim Schmücken.

Was kosten Weihnachtsbäume diesen Winter?

Preislich hat sich nicht viel getan, Nordmanntannen sind ungefähr so teuer wie im letzten Jahr – mit einer leichten Tendenz nach oben. Die Preisspanne pro Meter Tanne liegt bei 20 bis etwa 27 Euro.

Gute Aussichten für die nächste Generation Nadelbäume

Der viele Regen, über den sich einige von uns im Sommer geärgert haben, hat noch einen Vorteil: Er hat die diesjährigen Setzlinge gut anwachsen lassen. Also auch um die nächste Generation Weihnachtsbäume muss man sich – anders als in den zurückliegenden trockenen Jahren – keine Sorgen machen.