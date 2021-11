Spartipps für Tanken und Heizen

Beim Tanken oder Heizen, aber auch bei alltäglichen Einkäufen steigen die Preise. Besonders teuer ist Energie. Woran das liegt und wie Sie sparen können.

Es wird teurer und teurer: Die Inflation ist wieder gestiegen; im Oktober auf 4,5 Prozent. Das liegt vor allem an den steigenden Energiepreisen. Mehrere Gründe spielen bei den Preissteigerungen eine Rolle.

Preistreiber Pandemie: Corona hat die Wirtschaft aus dem Takt gebracht

Besonders stark wirken sich die Corona-Pandemie und ihre Folgen aus: Produktions-Stopps und das danach schnelle Wiederhochfahren haben die ineinandergreifenden Rädchen der globalen Wirtschaft und ihrer Lieferketten aus dem Takt gebracht.

Die Nachfrage ist vielfach größer als das Angebot – nicht zuletzt sind auch Transporte schwieriger und teurer geworden. Das lässt am Ende der Kette die Preise für Verbraucherinnen und Verbraucher steigen. Die Preise für Energie besonders stark.

Autofahrerinnen und Autofahrer haben derzeit beim Tanken wenig zu lachen. Benzin- und Dieselpreise kennen eigentlich nur eine Richtung: nach oben, mit kleinen Schwankungen.

Zuletzt hat der ADAC einen durchschnittlichen Benzinpreis von 1,692 für den Liter Super E10 und 1,553 Euro für den Liter Diesel gemeldet. Das ist nicht weit von den Allzeithöchstständen entfernt, die sowohl beim Benzin als auch beim Diesel in 2012 erreicht wurden. Vergleicht man dieses Jahr mit 2020, haben sich die Preise, Stand Oktober, mit plus 35 Prozent um mehr als ein Drittel erhöht.

Der Dieselpreis hat laut ADAC diesen Herbst seinen bisherigen Rekordstand von 2012 übertroffen. Der Benzinpreis ist nicht weit von seinem Höchststand, ebenfalls von 2012, entfernt. dpa Bildfunk Picture Alliance

Dahinter stecken mehrere Gründe. Der Spritpreis setzt sich aus unterschiedlichen Komponenten zusammen. Den größten Anteil haben Abgaben und Steuern. Ohne diesen Posten würde Benzin, so berechnet es der ADAC, nur um die 60 Cent pro Liter kosten, Diesel sogar noch etwas weniger.

Zu den Steuern und Abgaben gehören die Energiesteuer, die Mehrwertsteuer und seit Anfang 2021 auch die CO2-Abgabe. Alleine die macht laut ADAC Diesel um 8 Cent pro Liter und Benzin um 7 Cent pro Liter teurer. Außerdem hängen die Preise von den Rohölpreisen ab. Sie sind streckenweise stark gestiegen.

Eine gute Nachricht gibt es dennoch: Zuletzt ist Rohöl etwas günstiger geworden. Expertinnen und Experten halten eine Entspannung für möglich. Die Folge: Der ADAC sieht zumindest Spielraum für sinkende Preise an den Tankstellen.

Sparen können Autofahrerinnen und Autofahrer auf unterschiedliche Art. Einmal am Sprit selbst, also am Verbrauch. Der richtige Reifendruck, weniger Tempo und frühes Hochschalten machen sich bezahlt. Und beim Tanken lohnt sich ein Vergleich von Tankstellen, zum Beispiel im Internet oder mit einer App. Die Markttransparenzstelle des Bundeskartellamts hat Links zu Preisvergleichen und zu Apps auf ihrer Homepage.

Auch wann man tankt, kann einen großen Unterschied machen. Oft ist es abends billiger. Beobachter berichten von enormen Preisunterschieden im Tagesverlauf: Im Schnitt variieren die Preise etwa um 12 Cent pro Liter - das wären bei einem 60 Liter Tank gut 7 Euro Preisunterschied - es kann auch mal deutlich stärker rauf und runter gehen. Und auf der Autobahn gilt: In der Regel ist es auf einem Autohof günstiger als an einer Raststätte. Wer nah an einer Landesgrenze wohnt, kann auch überlegen, ob sich ein kurzer Weg ins Nachbarland lohnt.

Teure Spritpreise: Lohnt sich Tanktourismus im Dreiländereck?

Rund ein Viertel aller Wohnungen werden mit Heizöl beheizt, so der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Der Heizölpreis hat sich verdoppelt – von 40 Cent pro Liter Anfang November 2020 auf 80 Cent ein Jahr später, erklärt Udo Sieverding, Verbraucherzentrale-Energieexperte. So teuer sei Heizöl seit neun Jahren nicht gewesen, Anfang November 2012 waren es rund 95 Cent pro Liter.

Die Gründe für den Anstieg des Heizölpreises: Auch hier schlägt sich die CO2-Abgabe nieder. Sie hat ab Anfang 2021 den Heizölpreis um knapp 8 Cent pro Liter teurer gemacht. Besonders wichtig für Verbraucherinnen und Verbraucher: der Rohölpreis.

Da spielt insbesondere die große Nachfrage eine Rolle, der Öldurst ist in vielen Ländern und Branchen mit dem Wiederanfahren der Wirtschaft groß. Kurz vor dem Winter ist auch Heizöl sehr gefragt. Gleichzeitig ist das Angebot an Öl aber nicht so schnell gestiegen. Große Nachfrage – knappes Angebot: Das treibt die Preise.

Verbraucherschützer raten: Wer noch genügend Heizöl hat, sollte mit dem Nachtanken noch abwarten. dpa Bildfunk Picture Alliance

Inzwischen zeichnet sich etwas Entspannung ab: In den USA wird wieder mehr gefördert und auch etwas erhöhte Mengen von OPEC-Ländern wirken sich positiv aus. Der Preis für verschiedene Rohölsorten ist zuletzt etwas gesunken. Allerdings befürchten Expertinnen oder Experten, dass er auch wieder steigen könnte – wenn der Gaspreis weiter steigt, und große Kunden deswegen auf Öl ausweichen.

Bei Heizen und Warmwasser können Verbraucherinnen und Verbraucher Einiges sparen. Denn: die Wärme ist ein besonders großer Posten auf der Energierechnung von privaten Haushalten. Heizen allein macht etwa zwei Drittel des Energieverbrauchs aus.

Jedes Grad weniger Temperatur im Raum spart bis zu sechs Prozent Energie. Deshalb raten Experten dazu, genau zu überlegen, welcher Raum wie warm sein muss. Nachts und wenn man nicht da ist, lohnt es sich, die Heizung herunter zu drehen.

Außerdem ist wichtig: Heizkörper nicht zuzustellen und richtig zu entlüften. Gut abgedichtete Fenster und Türen sparen Energie, ebenso das Stoßlüften – statt länger gekippter Fenster. Verbraucherinnen und Verbraucher, die mit ihrem Heizöl noch über den Winter kommen, sollten möglichst noch abwarten, so der aktuelle Ratschlag von Verbraucherschützern.

Lohnen kann sich auch eine Energieberatung. Dazu hat die SWR Umweltredaktion hier viele Informationen zusammengetragen.

Weitere Informationen und Spartipps zum Heizen und bei Warmwasser finden Sie auch auf den Seiten der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.

Ein Allzeithoch gibt es auch beim Gas, genauer gesagt beim Börsenpreis für Gas. Im Vergleich zum November vor einem Jahr liegt die Steigerung bei rund 560 Prozent. Das trifft besonders viele Verbraucherinnen und Verbraucher. Denn etwa die Hälfte der Haushalte heizt mit Gas. Der Börsenpreis ist allerdings nur ein Teil des Verbraucherpreises für Erdgas.

Er setzt sich zusammen aus staatlich veranlassten Anteilen wie Steuern, die etwa ein Viertel ausmachen, sowie Netzentgelten und den Kosten für das Beschaffen und Vertreiben. Diese machen in etwa die Hälfte des Preises aus.

Viele Gaskunden bekommen derzeit wenig erfreuliche Post von ihrem Gasanbieter: immer mehr Versorger erhöhen die Preise. dpa Bildfunk Picture Alliance

Viele Gasanbieter haben in den letzten Monaten die Preise erhöht, ständig kündigen weitere dies an. Zuletzt lag die Erhöhung im Schnitt – so berechnet es das Vergleichsportal Check24 – bei rund 22 Prozent mehr. Das bedeutet für einen Haushalt mit 20.000 Kilowattstunden Verbrauch im Jahr etwa 27 Euro Extrakosten im Monat. Einzelne Anbieter erhöhen sogar noch deutlich stärker – die Heilbronner Versorgungs GmbH beispielsweise hat gut 5 Cent mehr pro Kilowattstunde ab Januar angekündigt. Laut ihrer Rechnung macht das eine Mehrbelastung von rund 85 Euro im Monat für einen Vier-Personen-Haushalt mit 18.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch.

Die Gründe für die steigenden Gaspreise sind vielfältig. Zum Einen sind die Speicher in Europa weniger voll als um diese Jahreszeit üblich, insbesondere in Deutschland. Nicht nur hier ist die Nachfrage groß: In vielen Ländern ist der Energie-Durst gewaltig, im Zuge des Wiederanfahrens der Wirtschaft nach der Krise. Gerade in Asien wurde viel nachgefragt und viel für das Gas gezahlt. In der Folge gingen beispielsweise viele Flüssiggaslieferungen dorthin, statt nach Europa. Und wir sind auch vom Wetter abhängig, beispielsweise hat eine Windflaute in der Nordsee dazu geführt, dass weniger Windenergie produziert wurde und mehr Gas verstromt werden musste. Der letzte Winter war in vielen Ländern sehr kalt, und hat die Vorräte zusätzlich geleert. Die Hoffnung, dass Russland mehr Gas liefert und das die Preise sinken lässt, hat sich bisher noch nicht erfüllt. Der Gaspreis ist gerade erst noch einmal gestiegen als das Bundeskartellamt das Genehmigungsverfahren für die Pipeline Nord-Stream-2 ausgesetzt hat.

Beim Heizen mit Gas gelten im Grunde dieselben Spartipps wie bei Heizöl. Zusätzlich haben Verbraucherinnen und Verbraucher die Möglichkeit, den Versorger zu wechseln, wie übrigens auch beim Strom. Mehr zum Anbieterwechsel gibt es hier und bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.

Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland zahlen weltweit am meisten für Strom – laut einer Berechnung des Vergleichsportals Verivox. Der Preis, den Verbraucherinnen und Verbraucher für Strom zahlen müssen, hat zuletzt ein Allzeithoch nach dem anderen erreicht. Im November 2021 zahlt ein Durchschnittshaushalt mit einem Verbrauch von 5000 Kilowattstunden – aufs Jahr gerechnet – laut Check24 sieben Prozent mehr als im November vor einem Jahr. Auch der Börsenpreis ist noch einmal gestiegen. Ein Vergleich mit November 2020 zeigt ein Plus von 320 Prozent.

Die Gründe für die hohen Strompreise sind ebenfalls vielfältig. Denn auch der Strompreis setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen. Etwa die Hälfte machen alleine Steuern und Abgaben aus, wie die EEG-Umlage zur Förderung von Ökostrom.

Ein kleiner Lichtblick: Die EEG-Umlage soll zum Jahreswechsel um gut 40 Prozent sinken. Einige Stromanbieter wollen ihre Preise deshalb senken.

Eine große Rolle spielen auch die steigenden Preise für die Rohstoffe, die zur Stromerzeugung benötigt werden – also Erdgas und Steinkohle etwa. Ebenso wie bei Gas und Öl hat das Wiederanfahren der Wirtschaft auch die Nachfrage nach Strom stark steigen lassen. Das dürfte in den kommenden Jahren so weiter gehen, denn der Strombedarf wird, etwa mit der Umstellung auf E-Mobilität, wohl stark steigen.

Im Haushalt gibt es viele und einfache Tricks, um Strom zu sparen – zum Beispiel von den Verbraucherzentralen. Sie versprechen: So kann man die Stromkosten im besten Fall halbieren. Um den Verbrauch im Haushalt zu überprüfen, kann es zum Beispiel sinnvoll sein, den Stromverbrauch der Elektrogeräte, die man hat, zu messen.

Regel Nummer eins: Abschalten, was geht

Auf jeden Fall sinnvoll ist es, alle Geräte, die nicht gebraucht werden, abzuschalten – und zwar ganz. Lampen zum Beispiel, die mit einem Netzteil betrieben werden, können auch Strom verbrauchen, wenn der Schalter eigentlich aus ist, warnen Verbraucherschützer. Ein Tipp von Verbraucherschützern: Ist das Netzteil warm, verbraucht ein Gerät noch Strom und ist nicht ganz aus.

Regel Nummer zwei: Gute Organisation ist alles

Ein Grad niedrigere Kühlschranktemperatur – bedeutet sechs Prozent mehr Stromverbrauch. Es lohnt sich also zu überlegen, wie viele sehr schnell verderbliche Dinge im Kühlschrank sind, und wie kalt er wirklich sein muss. Nichts Warmes hinein stellen und Ordnung halten im Kühlschrank sind weitere Tricks. Denn wer die Milch oder den Käse gleich findet – hält die Kühlschranktür zur warmen Küche nicht so lange offen. Ob Wasch- oder Spülmaschine: möglichst voll laufen lassen – und nicht zu hohe Temperaturen zu verwenden spart viel Strom. Den Backofen kann man schon etwas früher ausschalten, wenn die Backzeit lang ist – er bleibt dann heiß genug bis zum Ende. Auch Umluft spart Energie. Gerade bei großen Geräten wie Waschmaschine, Backofen oder Kühlschrank lässt sich mit guter Organisation viel Sparen. Welche Temperatur braucht es, wie lang bleibt die Tür offen und viele Fragen mehr helfen dabei, weniger Strom zu verbrauchen.

Ob sich ein neues Gerät – etwa ein neuer Kühlschrank lohnt – können Sie zum Beispiel hier im Internetangebot der Verbraucherzentralen ausrechnen.

SWR-Wirtschaftsredakteur Michael Herr hat hier viele Tipps zum Stromsparen zusammengetragen, zum Anlass der Earth Hour. Hier finden Sie auch mehr Infos zur Frage, ob sich ein neues Gerät lohnt.