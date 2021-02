per Mail teilen

Durch die Corona-Pandemie hat sich viel verändert – auch in der Bierbranche. Brauer und Gastronomen haben im Frühjahr unter dem Einbruch gelitten. Jetzt fürchten sie schon den Herbst.

Die Deutschen lieben ihr Bier – dieses Bild hält sich vor allem im Ausland bis heute hartnäckig. Nicht ohne Grund, denn das Bierbrauen hat eine lange Tradition in Deutschland: Am 23. April 1516 wurde das deutsche Reinheitsgebot verkündet.

Der Bierkonsum sinkt seit Jahren

Doch Klischee und Realität klaffen immer weiter auseinander, inzwischen trinken die Deutschen immer weniger Bier. Der Absatz der Brauereien in Deutschland geht seit Jahren zurück – zwischen 1993 und 2019 um über ein Viertel.

Auch der Pro-Kopf-Konsum schwächelt: Zuletzt trank jeder Deutsche statistisch gesehen knapp 94 Liter Bier pro Jahr. Anfang der Neunziger waren das noch fast 50 Liter mehr. Dieses Jahr bricht das Geschäft mit dem Bier weiter ein – durch die Corona-Krise.

Die Coronapandemie verändert vieles – auch den Biermarkt

Das erste Halbjahr 2020 war für die Branche ein Desaster – schuld ist die Corona-Pandemie: Geschlossene Bars, Kneipen und Restaurants, abgesagte große und kleine Feste, Veranstaltungen, Messen, geschlossene Fußball-Stadien, die verschobene Europameisterschaft, und viele Exportmärkte sind ebenfalls weggebrochen.

Besonders im April und im Mai ist der Bierabsatz im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres stark gesunken. Das zeigen aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamts. Für die Branche war das bitter: Die meisten Brauereien mussten Kurzarbeit anmelden. Oft sind sie von der Krise doppelt getroffen, denn etliche Brauereien verpachten auch Gaststätten oder finanzieren sie mit. Auch solche Einnahmen fielen plötzlich weg. Immerhin: Seit die Corona-Maßnahmen gelockert wurden, erholt sich der Bierabsatz langsam wieder – bleibt aber deutlich unter dem langjährigen Schnitt.

Kein Bier in Strömen - weder im Frühjahr noch im Herbst und Winter

Wenn es warm ist, steigt der Bier-Durst – die Biergärten sind offen, viele Gaststätten bedienen auf der Terrasse. Aber was in den vergangenen Monaten nicht getrunken wurde, lässt sich über Sommer kaum wieder reinholen für die Branche. Auch auf absehbare Zeit, klagen die Brauer, fehlen die Großveranstaltungen: Keine Musikfestivals, kein Cannstatter Wasen, kein Oktoberfest in München.

Schon jetzt sorgen sich die Brauer um den Herbst und Winter, wenn der Absatz im Freien wieder wegfällt. Drinnen, in geschlossenen Räumen, ist die Infektionsgefahr größer. Falls die Infektionszahlen für den Coronavirus steigen, könnte das zu neuen Einschränkungen in der Gastronomie führen – und dazu, dass die Gäste erneut ausbleiben. Der Deutsche Brauer-Bund rechnet darum mit einer, im Wortsinn, langen Durststrecke.

Klingt paradox: Obwohl die Deutschen immer weniger Bier trinken, wächst die Zahl der Brauereien. dpa Bildfunk Picture Alliance

Zahl der Brauereien wächst trotzdem

Trotz insgesamt sinkendem Bierabsatz gibt es aber immer mehr Brauereien in Deutschland. Das liegt daran, dass viele Biertrinker nicht mehr im Supermarkt zum nächstbesten Allerweltsbier greifen, sondern lieber das Craft-Bier, also das handwerklich hergestellte Spezialbier von der Brauerei um die Ecke trinken.

Deshalb schossen zuletzt vor allem in den Städten die Klein- und Kleinstbrauereien nur so aus dem Boden. Ergebnis: 1.548 Brauereien gab es in Deutschland im Jahr 2019, ein Fünftel mehr als vor 20 Jahren.

Bierwelt wird vielfältiger

Zwar sind weiterhin Pils, Weizen und Export die beliebtesten Biersorten der Deutschen. Doch dahinter gibt es eine immer größere Auswahl. Denn die modernen Brauer sind experimentierfreudig: Sie suchen nach neuen Geschmacksrichtungen oder graben historische Rezepturen wieder aus. Und viele Biertrinker wollen offenbar genau das: Spezialbiere mit Ecken und Kanten statt Einheitsgeschmack.

Alkoholfreies Bier weiter im Trend

Von der unbeliebten Notlösung für Autofahrer hat sich das Alkoholfreie fast schon zu einem Lifestyle-Getränk entwickelt. Keine Promille, weniger Kalorien, und dass sogar Profi-Sportler dafür Werbung machen, schadet dem Image auch nicht. Das Ergebnis: Der Marktanteil von alkoholfreiem Bier hat sich in den vergangenen zehn Jahren fast verdoppelt. Die Brauereien erwarten, dass bald jedes zehnte verkaufte Bier in Deutschland alkoholfrei sein wird.