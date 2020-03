Bisher gab es für Supermarkt-Mitarbeiter nur warme Worte. Nun wollen Aldi, Lidl, Rewe und Penny ihrer Belegschaft wegen der enormen Belastung in der Coronakrise Prämien zahlen.

Rewe und Penny schütten 20 Millionen Euro aus

Die Beschäftigten im Einzelhandel arbeiten momentan in Sonderschichten bis an ihre Grenzen, egal ob beim Kassieren, beim Auffüllen der Regale oder in der Logistik. Kunden decken sich laut Statistischem Bundesamt vor allem mit Toilettenpapier, Seife, Reis oder passierten Tomaten ein. Die Rewe und Penny-Mitarbeiter bekommen deshalb jetzt ein finanzielles Dankeschön. Die Konzerne schütten 20 Millionen Euro aus.

Dauer 1:33 min Viele Lebensmittelhändler halten sich mit Mitarbeiter-Belohnungen zurück Rewe und Penny nehmen in der Coronakrise 20 Millionen Euro in die Hand, um die Mitarbeiter auch finanziell zu belohnen. Aldi Süd und Lidl prüfen aktuell Belohnungsmöglichkeiten, andere Lebensmittelhändler halten sich sonst noch zurück.

Auch Aldi Süd und Lidl wollen ihre Angestellten für ihre Arbeit belohnen. "Wir prüfen aktuell, wie wir den Einsatz unserer Mitarbeiter honorieren können", sagte eine Sprecherin von Lidl auf SWR-Anfrage. Möglichkeiten gibt es viele: Seien es Gehaltszulagen, Warengutscheine oder wie aktuell bei Rewe und Penny ein Danke-Bonus. Der Bonus wird als Guthaben auf die Mitarbeiterkarte gebucht. Das hat den Vorteil, dass die Beschäftigten die Belohnung steuerfrei bekommen.

"Wir machen uns bereits intensive Gedanken, wie wir uns für die großartigen Leistungen (..) unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erkenntlich zeigen können." Aldi Süd

Supermarktketten haben im Ausland bereits Prämien angekündigt

Viele deutsche Lebensmittelhändler im Ausland haben ebenfalls Prämien angekündigt: Zum Beispiel zahlt Lidl in Frankreich seinen Mitarbeitern jeweils 1.000 Euro. Auch der österreichische Discounter Hofer, der zur Aldi-Gruppe gehört, hat bereits eine Bonuszahlung für die Mitarbeiter angekündigt. Die soll zusätzlich zum Gehalt ausgezahlt werden.

Gewerkschaft fordert langfristig eine bessere Bezahlung in Handel

Auch andere Handelskonzerne sollten mit solchen Aktionen so schnell wie möglich nachziehen, fordert jetzt auch die Gewerkschaft Verdi in Stuttgart. Es sei überfällig, dass die Leistung der Mitarbeiter in diesen Zeiten entsprechend honoriert werde, sagte ein Gewerkschaftssprecher dem SWR. Verdi will aber, dass es nicht bei einer einmaligen Prämie bleibt. Wichtig sei es vor allem, die Beschäftigten im Handel langfristig besser zu bezahlen und die Stundenlöhne zu erhöhen. Denn eine größere Anerkennung ihrer Leistung hätten die Mitarbeiter in den Supermärkten nicht nur zu Krisenzeiten verdient.