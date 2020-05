Jedes zweite Maiwochenende sind bundesweit alle Menschen aufgerufen, Vögel zu zählen. Da aktuell Meisen sterben, ist diese NABU-Aktion besonders wichtig. Aber wer singt da gerade?

Ab Freitag, 8. Mai, bis Sonntag, 10. Mai, eine Stunde lang vom Balkon aus, im Garten oder im Park die Vögel zählen und die Ergebnisse an den Naturschutzbund (NABU) weiterleiten: Das ist die Idee bei der großen Vogelzählaktion, die zwei Mal jährlich stattfindet. Gemeldet werden dürfen auch Vögel, die man nur gehört hat. Dafür sollte man ein paar gängige Vogelstimmen kennen. Hier Tipps vom NABU-Experten Martin Klatt:

Kohlmeisen kann jeder sofort an zwei Silben identifizieren

Die Kohlmeisen-Stimme gilt als besonders geeignet für Anfänger. Der Singvogel hat einen sehr typischen, leicht metallisch klingenden Sound, der sich so anhört als würden die Männchen hektisch nach einer Frau namens "Judith" suchen: "Ju - dith, Ju - dith". Engländer werden vermutlich eher "You did", "You did" verstehen.

Dauer 0:24 min Kohlmeisen-Männchen rufen immer nach "Judith" Kohlmeisen sind auch für Vogelstimmen-Laien leicht zu erkennen. Der Gesang der Männchenist immer gleich. Es ist so als würden sie alle eine Freundin namens Judith haben.

Der Buchfink will meist ein Weizenbier

Der Buchfink klingt so, als würde er leicht stotternd nach einem Weizenbier verlangen. Der Experte schlägt deshalb vor, man solle sich folgenden Satz merken: "B-b-b-b-b-ring mir ein Glas mit Weizenbier."

Dauer 0:22 min Buchfinken bestellen immer leicht stotternd ein Weizenbier Der Buchfink kommt in ganz Europa mit Ausnahme Islands und des nördlichsten Skandinaviens vor.

Die Amsel flötet etwas schwermütig

Jede Amsel singt anders, erklärt der NABU-Experte Martin Klatt. Trotzdem könne man – seiner Meinung nach –Amseln gut erkennen, weil sie immer ein "schwermütig-melodisches-warm-klingendes Flöten" von sich geben.

Dauer 0:27 min Die Amsel flötet warm und etwas schwermütig Die Amsel oder Schwarzdrossel zählt zu den bekanntesten Vögeln überhaupt.

Der Grünfink-Ruf hat Ballermann-Charme

Für Grünfinken hat der Vogel-Experte als Eselsbrücke plumpe Anbaggersprüche à la "Heeeeey! Wollen wir nicht eine Familie gründen?". Allerdings ist der Grünfink nicht immer so penetrant unterwegs. Manchmal sind seine Rufe auch dezenter.

Dauer 0:21 min Der Grünfink "rülscht" - das klingt wie ein plumpe Anmache Grünfink

Der Hausrotschwanz hat eine erotische Reibeisenstimme

Der Hausrotschwanz klingt oft heiser – so als habe er eine starke Erkältung oder am Vortag zu viel geraucht. Dabei geht es ihm in Wirklichkeit glänzend und die Weibchen stehen auf die Rod Steward-Reibeisenstimme.

Dauer 0:29 min Der Hausrotschwanz klingt immer ein wenig erkältet Der Hausrotschwanz ist aus der Familie der Fliegenschnäpper. Er ist vor allem an seinem rostorangen Schwanz und dem ansonsten dunklen Gefieder zu erkennen.

Bakterien greifen die Lungen von Blaumeisen an

Die Blaumeise zwitschert ziemlich schrill, hektisch-piepsig. Für den Experten klingt es fast so, als würde Herr Blaumeise Frau Blaumeise tadeln.

Dauer 0:22 min Die Blaumeise klingt etwas schrill und wenig zimperlich In diesem Jahr liegt bei der "Stunde der Gartenvögel" ein besonderer Focus auf der Blaumeise. Unter den beliebten Vögeln grassiert seit Wochen eine tödliche Seuche.

Die Zählung wird diesmal auch mit großer Sorge erwartet

In diesem Jahr erwarten die Ornithologen des NABU die neuen Gartenvogeldaten mit besonderer Spannung und auch mit viel Sorge. Eine der häufigsten und beliebtesten Arten, die Blaumeise, war in den letzten Wochen von einem auffälligen Massensterben aufgrund einer Bakterien-Infektion bedroht. Dem Naturschutzbund wurden bereits 30.000 tote oder kranke Meisen gemeldet. Die höchsten Melderaten von Verdachtsfällen bundesweit verzeichnet Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg liegt im hinteren Mittelfeld. Inzwischen geht die Zahl der pro Tag gefundenen Vögel deutlich zurück.

So notiert man richtig Vögel für die NABU-Aktion "Stunde der Gartenvögel". Pressestelle NABU