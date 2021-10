Durch Anbieterwechsel günstiger Strom beziehen

„Dazu betrachten wir einerseits eine ganze Reihe von Beschwerdeportalen und andererseits betrachten wir die Erfahrungswerte, die wir inzwischen von vielen zehntausend Menschen, die wir betreuen, gesammelt haben, um so bewusst die schwarzen Schafe konsequent auszusortieren, damit wir am Ende des Tages nicht nur in einem sehr günstigen Tarif landet, sondern vor allem auch bei einem sicheren Anbieter.“