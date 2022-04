Frucht- und Wassereis - diese Produkte überzeugten Stiftung Warentest

per Mail teilen

Die Sonne scheint, es ist warm - da freuen sich viele auf ein Eis. Ob die Produkte halten, was sie versprechen, hat Stiftung Warentest getestet und sich die Inhaltsstoffe genau angeschaut.

Was macht ein gutes Frucht- oder Wassereis aus? Viele erwarten, dass der Fruchtanteil möglichst groß sein soll, andere achten auf den Zuckerzusatz - und in jedem Fall soll das Eis keine schädlichen Stoffe enthalten. Stiftung Warentest hat 25 Produkte getestet.

Testsieger: Zwei Bioprodukte mit fruchteigenem Aroma

Das Fruchteis Himbeere von Alnatura und das Fruchteis Erdbeere von Froobie sind die Testsieger im Check der Stiftung Warentest. Beide schmecken dem Magazin zufolge nach Frucht, gleichzeitig ist der Zuckergehalt relativ niedrig.

Anders das ebenfalls fruchtige „Mandarine“ von Florida Eis: Es wurde in der Kategorie Zuckergehalt mit mangelhaft bewertet. Denn mit umgerechnet 18 Stück Würfelzucker im 150 Milliliter-Becher sei das Eis die reinste Zuckerbombe.

Abgeschlagen im Test sind Pirulo Tropical von Nestlé und der Raketenstarke Thunderbird von Kaufland. Begründung: Zu süß und falsch deklariert. Die Tester bemängelten nicht angegebene künstliche Aromastoffe.

Eis zum Selbsteinfrieren mit niedrigem Zuckergehalt

Was den niedrigen Zuckergehalt angeht, überzeugen Eissorten zum Selbsteinfrieren. Allerdings schmecken sie oft nach künstlich hergestellten Fantasiearomen, so die Warentester. Ungesund ist das allerdings nicht. Alle Aromen - ob fruchteigene oder künstliche - sind als Zutaten in Lebensmitteln zugelassen und werden deshalb von den Testern nicht bewertet.

Und so schneiden beim Eis zum Selbsteinfrieren die Polarsticks Erdbeere von Rewe in der Kategorie Zuckergehalt mit der Note 1,6 am besten ab, gefolgt vom Bio-Produkt Fredos coole Lollis mit der Note 1,7. Allerdings bemängeln die Tester bei Fredos die schlechte Deklaration mit mangelhaft, weil Fremdaromen gefunden wurden.

Schlusslicht ist das Kratzeis Power Berry von Paul Braun, da es bestimmte Farbstoffe enthält, die im Verdacht stehen, die Aufmerksamkeit von Kindern zu beeinträchtigen. Diese Farbstoffe sind zwar zugelassen in Kindereis, aber völlig unnötig - so das Fazit der Warentester.

Fazit: Hoher Fruchtanteil ist bei Supermarkt-Eis selten

Echtes Fruchteis im Supermarkt ist eine Seltenheit. In vielen Eissorten ist zu viel Zucker, Wassereis mit wenig Zucker schmeckt dafür oft künstlich, schlussfolgern die Warentester.