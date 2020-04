Warum Gutscheine gut sind: Standpunkt von SWR-Wirtschaftsredakteurin Lena Stadler

Am 17. Mai steht in meinem Taschenkalender ein mittlerweile dick durchgestrichener Termin: Zusammen mit der Familie wollte ich ins Theaterstück der „Kleine Rabe Socke“ gehen. Abgesagt wegen Corona, klar.

Wie mir geht es wahrscheinlich hunderttausenden Menschen in Deutschland. Für die abgesagten Termine sollen es nun Gutscheine geben -

entweder für einen konkreten Nachholtermin oder eine andere Veranstaltung.

Schlechte Idee, sagen die Verbraucherschützer. Sie monieren: ein bewährtes Verbraucherrecht, nämlich der Anspruch auf Erstattung, werde ausgehebelt. Von Zwangs-Gutscheinen ist die Rede. Die Befürchtung: wenn ein Veranstalter oder ein Betreiber in den kommenden Monaten Pleite gehen sollte, stünde der Verbraucher mit einem wertlosen Gutschein da. Diese Sorgen sind berechtigt, keine Frage. Aber gerade deshalb muss verhindert werden, dass die Veranstalter oder Betreiber Pleite gehen. Glaubt man Branchenkennern, droht aber der Hälfte von ihnen das Aus, weil sie sich die Rückerstattungen nicht leisten können.

Und zwar, weil sie das für die Tickets eingenommene Geld schon wieder ausgegeben haben: zum Beispiel, um die Veranstaltung zu bewerben oder dem Künstler einen Honorarvorschuss zu bezahlen. Und weil sie Fixkosten wie Miete und den Lohn der Mitarbeiter zahlen müssen. Und das alles, ohne groß Einnahmen zu haben im Moment. Die Rückerstattungen bringen da viele an den Rand ihrer Existenz, eine Insolvenz eben nicht ausgeschlossen. Im schlimmsten Fall stünde der Verbraucher dann ganz ohne etwas da – auch ohne Rückerstattung.

Mit der neuen Regelung hat er zumindest einen Gutschein in der Hand. Und die Veranstalter und Betreiber etwas mehr Luft zum Atmen, sie müssen das bereits kassierte und zum Teil re-investierte Geld nicht mühsam wieder aufbringen. Für Verbraucher, die selbst in Nöten sind und für die ein Gutschein nicht zumutbar ist, soll es übrigens eine Härtefallklausel geben – also vermutlich doch eine Rückzahlung. Und wer seinen Gutschein bis Ende 2021 nicht eingelöst hat, kann dann den Wert zurückfordern.

Alle anderen können sich damit, dass sie einen Gutschein akzeptieren, solidarisch zeigen - mit den Kultur- Sport- und Freizeitschaffenden dieses Landes. Damit es sie nach der Krise noch gibt. Ich jedenfalls freue mich auf den “Kleinen Rabe Socke“. Am 8. November ist der Nachholtermin – steht dick unterstrichen in meinen Taschenkalender.