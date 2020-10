Wasserabweisende Kleidung geht auch ohne giftige PFCs. Diese per- und polyfluorierten Chemikalien reichern sich in der Umwelt an, weil sie sich nicht abbauen. Sie können Krebs fördern, wirken hormonell und verringern die Fruchtbarkeit.

SWR Sabine Schütze

Bild in Detailansicht öffnen