per Mail teilen

Tabs und Gelkissen können bis zu 21 Cent kosten. Doch so viel muss ein Spülmaschinennutzer gar nicht ausgeben: 7 bis 8 Cent reichen aus, um sauberes Geschirr zu kriegen.

Der Testsieger-Tab bei der Untersuchung von Stiftung Warentest ist ein gelb-weiß-blauer Multifunktionstab. Es gibt ihn in vielen Läden. Verkauft werden die Multifunktionstabs als Eigenmarke von Lidl, Aldi, dm, Rossmann und anderen. "Bei einigen von ihnen steht als Hersteller Dalli auf der Packung", heißt es von Stiftung Warentest. "Qualität und Preis unterscheiden sich wenig." Ebenfalls gut schneiden die umweltschonenden Marken Claro Multi und Somat Gold ab. Allerdings sind beide mehr als doppelt so teuer. Die Noten "mangelhaft" und "ausreichend" gab es ausgerechnet für Markenprodukte.

Die besten Sieben Lidl "W5" 2,1 (Gesamtnote) 1,6 (Reinigungsnote) 7 Cent Rossmann "Domol" 2,1 1,7 8 Cent Aldi Nord und Süd "Alio" 2.2 1,7 7 Cent dm "denkmit" 2,2 1,9 8 Cent Penny "Blik" 2,2 1,8 7 Cent Rewe "Ja" 2,2 1,8 7 Cent

Powerball hat wenig Energie

Der großartig klingende, vielversprechende "Finish Powerball All in 1 0%" - bringt leider auch null. Im Test von Stiftung Warentest kam der Powerball kaum gegen hartnäckige Speisereste an und auf Edelstahl hinterlässt er nach 30 Spülgängen buntschillernde Schlieren. Und es kommt noch schlechter: Im Dauertest verschandelt er Gläser und ruiniert Silber. Die Tester vergaben deshalb die Note "mangelhaft".

Elf Essensrest-Schichten auf 17. 000 Geschirrteilen Die Stiftung Warentest testete insgesamt 13 Tab-Marken und zwei Gelkissen-Reiniger. Dafür bestrichen die Prüfer Teller und Bleche mit elf verschiedenen Schmutzarten wie Hackfleisch, Nudel- und Eierspeisen. Außerdem ließen sie Milch in Gläser antrocknen. In weiteren Prüfungen zählten sie Kalkbeläge, Flecken und Wassertropfen. Der Test dauerte ein knappes Jahr. Insgesamt wurden fast 17.000 Geschirrteile begutachtet.

Enzyme lösen Schmutz

Die günstigsten Multitabs haben die besseren Zutaten: Enzyme, die den Schmutz lösen. Fast ohne Kalk und Wasserflecken kommt das Geschirr aus der Maschine. Damit sind sie auch deutlich besser als die getesteten Gelkissen. Auch sie enthalten Reiniger, Klarspüler und Wasserenthärter, kommen aber nicht an die Leistungsfähigkeit der gepressten Tabs heran. Geltabs, auch Gelkissen genannt, hinterlassen Flecken und bekommen deshalb nur die Note 3. Vergangenes Jahr hatte die Stiftung Warentest Tabs und Pulver verglichen. Ob Spülmaschinenpulver oder Tabs besser spülen, war pauschal nicht zu beantworten. In beiden Bereichen gab es bessere und schlechtere Mittel.