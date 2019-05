Autofahrer müssen beim Tanken zur Zeit tief in die Tasche greifen: Die Preise für Benzin und Diesel haben ein Jahreshoch erreicht. Entspannung ist nicht in Sicht.

Dauer 01:44 min Warum sind die Spirtpreise zur Zeit so hoch? Für Diesel und Benzin müssen Autofahrer zur Zeit so tief in die Tasche greifen wie lange nicht. Und ein Ende der Preisspirale ist nicht in Sicht. Was sind die Gründe?

Vergnügungssteuerpflichtig war Tanken noch nie: Gefühlt blinkt die Tankanzeige immer dann, wenn man für seine Verabredung ohnehin schon zu spät dran ist. Und wer dann eine Tankstelle ansteuert, trifft dort vor den Zapfsäulen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf lange Schlangen.

In diesen Tagen kommt jedoch ein objektiver Grund dazu, der vielen Tankstellenbesuchern die Laune verhagelt: Der Blick auf die Preisanzeige: Mehr als 1,30 Euro müssen zur Zeit viele Fahrer von Dieselautos pro Liter zahlen, bei Benzinern werden gern mehr als 1,50 Euro fällig.

Rohölpreise ist seit Jahresbeginn auf Höhenflug

Das liegt vor allem am gestiegenen Rohölpreis: Für ein Fass der Nordseesorte Brent müssen die Mineralölkonzerne zur Zeit mehr als 70 Dollar zahlen, zu Jahresbeginn waren es noch 55 Dollar. Hintergrund dieser Entwicklung: Die Opec-Staaten und Russland haben seit Jahresbeginn ihre Fördermengen gedrosselt.

Zudem laufen in Europa zur Zeit viele Raffinerien nicht unter Volldampf - weil einige Anlagen gewartet und repariert werden müssen, wird weniger Öl zu Kraftstoff veredelt. Politische Krisen tun ihr Übriges: Durch das Säbelrasseln am Persischen Golf und die humanitäre Krise in Venezuela könnten die Fördermengen weiter zurückgehen. Experten glauben daher, dass das Ende der Preisspirale noch nicht in Sicht ist.

„Ich rechne damit, dass die Preise noch eine ganze Weile auf hohem Niveau bleiben werden. Es gibt gegenwärtig keine Hinweise, dass die USA oder ein anderer Produzent in nächster Zeit den Markt mit Öl schwemmen werden.“ Jutta Kaiser, SWR Wirtschaftsredaktion

Einziger Ausweg: clever Tanken

Die Folge: Benzin ist zurzeit so teuer wie zuletzt im Herbst 2018. In der Zwischenzeit hatte waren die Preise deutlich gesunken. Immerhin: Vom Allzeithoch bei den Preisen für Kraftstoffe sind wir aktuell noch weit enfernt.

Ein schwacher Trost für viele, denen beim Blick auf die Spritpreistafel die Kinnlade runter fällt. Immerhin sind für das kommende lange Wochenende keine neuen Preisspitzen in Sicht. Zumindest in den vergangenen Tagen hatten die freien Tage die Kosten kaum weiter in die Höhe getrieben - obwohl in dieser Zeit durch die Kurzurlauber die Nachfrage nach Kraftstoffen steigt.

Wer beim Tanken sparen will, dem bleibt nur die alten Faustregeln zu beachten: In den Hauptpendlerzeiten am Morgen und am Nachmittag sollte man nach Möglichkeit keine Tankstelle ansteuern. Denn in dieser Zeit ziehen die Betreiber mit den Preisen an. Außerdem lohnt es sich, eine App auf dem Smartphone zu nutzen, die die günstigsten Tankstellenpreise in der Region anzeigt. Das Bundeskartellamt hat ermittelt, dass es zwischen den günstigsten und dem teuersten Spritpreis in einer Stadt große Differenzen liegen können: Um bis zu 30 Cent pro Liter schwanken die Preise an einem Tag. Im Schnitt kommt am günstigsten weg, wer zwischen 20.00 und 22.00 Uhr eine Zapfsäule anläuft.