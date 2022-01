So einfach können Sie Strom sparen

per Mail teilen

Wer Strom spart, spart bares Geld. Schon mit einfachen Mittel lässt sich viel tun. Es lohnt sich auch vielfach Elektrogeräte einem Check zu unterziehen. Wir geben Spar-Tipps.

Strom sparen im Haushalt ist nicht schwierig. Allerdings braucht man durchaus etwas Zeit: Um hier und da Gewohnheiten zu ändern, um Stromfresser zu finden und zu überlegen, ob sich ein Austausch lohnt, und dann Glühbirnen oder andere Geräte zu kaufen, die weniger Strom brauchen. Sinn machen kann auch eine Energieberatung. Die Zeit ist jedenfalls gut angelegt: denn im Haushalt können Verbraucher viel Geld sparen, wenn sie den Stromverbrauch senken.

Spar-Tipp Nummer 1: Ausschalten

Spar-Tipp Nummer 2: Organisation

Spar-Tipp Nummer 3: Stromfresser

Spar-Tipp Nummer 4: Anbieterwechsel

Spar-Tipp Nummer 5: Energieberatung

Warum Strom so viel kostet

Im Haushalt lassen sich mehrere hundert Euro sparen

Wie viel sich sparen lässt, hängt von jedem Haushalt selbst ab. Verbraucherschützer halten es für möglich, die Stromkosten sogar zu halbieren. Für einen Durchschnittshaushalt kommen da durchaus mehrere hundert Euro im Jahr zusammen, die sich sparen lassen.

Um die 35 Euro im Jahr sparen, einfach indem man den Standby des Fernsehers ausschaltet - eigentlich leicht verdientes Geld. Im Grunde macht es bei allen Geräten, die nicht gebraucht werden Sinn. Dabei sollte man darauf achten, dass Sie ganz aus sind. Lampen zum Beispiel, die mit einem Netzteil betrieben werden, können auch Strom verbrauchen, wenn der Schalter aus ist, warnen Verbraucherschützer. Ein Tipp von Verbraucherschützern: Ist das Netzteil warm, verbraucht ein Gerät noch Strom und ist nicht ganz aus. Wer beispielsweise Steckdosenleisten mit Schalter nutzt kann mehrere Geräte gleichzeitig ausschalten.

Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber im Eifer des Küchengefechts kann so etwas schon einmal unter gehen: wer warme Speisen in den Kühlschrank stellt, verbraucht mehr Strom. Auch grundsätzlich muss ein Kühlschrank nicht immer gleich kalt sein. Eine um ein Grad niedrigere Kühlschranktemperatur bedeutet sechs Prozent mehr Stromverbrauch. Es lohnt sich also zu überlegen, wie viele schnell verderbliche Lebensmittel im Kühlschrank sind, und wie kalt er wirklich sein muss.

Ordnung halten ist ein weiterer einfacher Trick. Denn wer die Milch oder den Käse gleich findet, hält die Kühlschranktür zur warmen Küche nicht so lange offen.

Ob Wasch- oder Spülmaschine: Erst möglichst voll anschalten, und nicht zu hohe Temperaturen verwenden, das spart viel Strom. Den Backofen kann man etwas früher ausschalten, wenn die Backzeit lang ist – er bleibt dann heiß genug bis zum Ende. Auch Umluft spart Energie. Kochen mit Deckel auf dem Topf genauso. Gerade bei großen Geräten wie Waschmaschine, Herd, Backofen oder Kühlschrank lässt sich mit guter Organisation also viel Sparen.

Ein einfaches Indiz für Stromfresser ist zuerst einmal, wie alt ein Gerät ist. Als Faustregel kann man sagen, Geräte, die schon länger als 20 Jahre im Einsatz sind, verbrauchen oft zu viel Strom, da würde ein neueres Gerät Sinn machen. Ein Blick lohnt dabei nicht nur auf große Posten wie Kühl- und Gefrierschränke, Trockner usw. - sondern auch auf die Heizungspumpe beispielsweise.

Allerdings ist ein neues Gerät nicht immer ohne Weiteres die richtige Option: nicht immer wiegt der geringere Verbrauch die Anschaffungskosten auf. Man sollte gut überlegen, wie lange man ein neues Gerät nutzt und die jährliche Ersparnis zusammen rechnen.

Ein Neukauf dient auch nicht immer dem Umweltschutz: denn auch die Herstellung neuer Geräte belastet die Umwelt auch. Tipps für energie-sparende Geräte gibt es beispielsweise vom Freiburger Öko-Institut.

Eine Empfehlung ist deshalb, mit einem Strommessgerät herauszufinden, wie viel ein Elektro-Gerät wirklich verbraucht. Die Geräte gibt es für unter 20 Euro oder auch zum Ausleihen bei Stromanbietern.

Ganz einfach ausrechnen kann man das zum Beispiel für Kühlschränke zum Beispiel im Internetangebot der Verbraucherzentralen.

Übrigens: Auch bei der Beleuchtung lohnt sich ein genauer Blick: LED-Lampen können deutlich weniger brauchen als Halogenleuchten.

Den Stromanbieter zu wechseln kann sich weiterhin lohnen. Allerdings nicht mehr so stark wie in früheren Jahren. Im Schnitt 54 Euro sehen Preisbeobachter als mögliche Ersparnis. In früheren Jahren waren mehrere hundert Euro möglich. Tipps zum Anbieterwechsel finden Sie hier:

In SWR Aktuell hat ein Experte der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg auch vor Kurzem Tipps zum Anbieterwechsel gegeben: Das Interview können Sie hier nachhören.

Das ist ein kostenloses Angebot der Verbraucherzentralen: ein Basis-Check von einer Energieberaterin oder einem Energieberater. Allerdings müssen Verbraucher im Moment mit Wartezeiten rechnen. Ein Versuch lohnt sich trotzdem - die Beratung gibt es sogar zu Hause.

Diese und weitere Tipps finden Sie auch im Internet: Schnelle sowie besonders wirksame Maßnahmen hat auch das Bundesumweltministerium hier zusammengestellt. Die Verbraucherzentralen haben im Internet ebenfalls etliche einfache Tricks, um Strom zu sparen zusammen getragen. Speziell für das Homeoffice haben die Verbraucherzentralen ebenfalls Tipps zusammen getragen.

Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland zahlen weltweit am meisten für Strom – laut einer Berechnung des Vergleichsportals Verivox. Unser Strompreis hat zuletzt ein Allzeithoch nach dem anderen erreicht. Im November 2021 zahlt ein Durchschnittshaushalt mit einem Verbrauch von 5.000 Kilowattstunden im Jahr, laut Check24, sieben Prozent mehr als im November vor einem Jahr. Auch der Börsenpreis ist noch einmal gestiegen. Ein Vergleich mit November 2012 zeigt ein Plus von 320 Prozent.

Die Gründe für die hohen Strompreise sind vielfältig. Denn auch der Strompreis setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen. Etwa die Hälfte machen allein Steuern und Abgaben aus, wie die EEG-Umlage zur Förderung von Ökostrom.

Ein kleiner Lichtblick: Die EEG-Umlage soll zum Jahreswechsel um gut 40 Prozent sinken. Einige Stromanbieter wollen ihre Preise deshalb senken. Marktbeobachter rechnen aber nicht damit, dass das die Mehrheit ist, im Gegenteil: mehrere hundert Anbieter haben schon die Preise erhöht oder das angekündigt.

Eine große Rolle spielen auch die steigenden Preise für die Rohstoffe, die zur Stromerzeugung benötigt werden – also Erdgas und Steinkohle etwa. Ebenso wie bei Gas und Öl hat das Wiederanfahren der Wirtschaft auch die Nachfrage nach Strom stark steigen lassen. Das dürfte in den kommenden Jahren so weitergehen, denn der Strombedarf wird, etwa mit der Umstellung auf E-Mobilität, wohl stark steigen.