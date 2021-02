per Mail teilen

Seit Jahren rät die Politik, privat für das Alter vorzusorgen – zum Beispiel mit Betriebsrenten. Die haben aber einen signifikanten Haken.

Viele gesetzlich versicherte Betriebsrentner erwischt es eiskalt: Sobald sie in den Ruhestand gehen und ihre Betriebsrente einlösen wollen, werden viel höhere Sozialbeiträge fällig, als erwartet. Fast ein Fünftel der Rente wird so abgezogen. Die Rendite, die übrig bleibt, ist dementsprechend schmal.

Mit den Sozialabgaben auf die Rente werden die Ruheständler häufig ein zweites Mal zur Kasse gebeten: Auch auf die Einzahlungen wurden unter Umständen – zum Beispiel bei monatlicher Einzahlung –bereits Versicherungsbeiträge erhoben.

Grundsätzlich gibt es kein Verbot der sogenannten Doppelt-Verbeitragung. Sie ist im Beitragsrecht – anders als im Steuerrecht – zulässig. Auch bei der gesetzlichen Rente werden bereits in der Ansparphase Beiträge fällig und ein zweites Mal bei Auszahlung.

Besonders hohe Beiträge bei Betriebsrenten

Den Betriebsrentnern wird jedoch sowohl der Arbeitgeber-, als auch der Arbeitnehmeranteil abgezogen –also die doppelte Beitragshöhe. Bezieher einer normalen gesetzlichen Rente müssen „nur“ den Arbeitnehmeranteil bezahlen.

Hinzu kommen Steuern, die auf die Renten, beziehungsweise Auszahlungen abgeführt werden müssen. Bei vielen – vor allem älteren – Betriebsrenten waren auch die Beiträge gar nicht oder nicht komplett steuerfrei (mindestens 20 Prozent Pauschalsteuer).

Wer ist betroffen? Alle in einer gesetzlichen Krankenversicherung versicherten Bezieher von Betriebsrenten und anderen Versorgungsbezügen, unabhängig davon, ob sie freiwillig oder pflichtversichert sind. Nicht betroffen sind Menschen, die nur eine gesetzliche Rente und keine Betriebsrente beziehen. Auch Personen, die in einer privaten Krankenversicherung voll versichert sind, sind nicht betroffen.

Gesetz von 2004

Schuld an den schmalen Betriebsrenten ist ein Gesetz von 2004. Die damalige SPD-Gesundheitsministerin Ulla Schmidt brauchte Geld für die klammen Krankenkassen. Die Rentner sollten „in angemessenem Umfang an der Finanzierung der Leistungsaufwendungen, die für sie anfallen, beteiligt werden“, hieß es in einer Stellungnahme der Krankenkassen.

Besonders ärgerlich: Die Regelung gilt auch rückwirkend für Verträge, die vor 2004 geschlossen wurden. Der Staat änderte mitten im Spiel die Spielregeln. Viele Betriebsrentner fühlen sich daher vom Staat betrogen.

„Das ist ein Skandal“, sagt auch Finanzexpertin Barbara Sternberger-Frey. Durch die hohen Beiträge im Alter werde die Vorsorgeplanung zunichte gemacht.

Die Hoffnung: ein entspannter Ruhestand ohne Geldsorgen. Macht die Betriebsrente das zunichte? Getty Images Thinkstock - Pixland

Bundesverfassungsgericht bestätigt Vorgehen

Das Vorgehen ist jedoch legal: Der Gesetzgeber kann Rechtspositionen zurücknehmen – zum Beispiel, wenn sich die wirtschaftlichen Voraussetzungen ändern. Dann dürfen Rentner mit höheren Beiträgen belastet werden. Das hat das Bundesverfassungsgericht in mehreren Fällen entschieden.

Von der Gesetzesänderung sind mehr als sechs Millionen Betriebsrentner betroffen. Viele haben bereits versucht, sich gegen die Beitragsbescheide der Kassen zu wehren und sind vor Gericht gegangen. Erfolg hatte bislang jedoch noch keiner. Die Geschädigten haben inzwischen einen Verein gegründet, mit dem sie Druck auf die Politik ausüben wollen.

„Ich glaube schon, dass die Politik erkannt hat, dass hier dringender Handlungsbedarf besteht“, sagt Dietmar Hruschka vom Verein der Direktversicherungsgeschädigten. „Weil es nicht sein kann, dass diejenigen, die selbst vorgesorgt haben, dann zum Schluss dafür bestraft werden.“

Ein Umdenken in der Politik könnte jedoch teuer werden: Laut Gesundheitsministerium würde die Rücknahme der Regelung von 2004 circa 40 Milliarden Euro kosten.

Vom Arbeitnehmer selbst abgeschlossene private Lebens-, Renten- und Berufsunfähigkeitszusatzversicherungen sind nicht betroffen. Getty Images Thinkstock - dolgachov

Was Betroffene tun können:

Viele Betriebsrentner wissen über die fälligen Sozialabgaben nicht Bescheid. Ihr Ansprechpartner ist in erster Linie der Arbeitgeber. Dieser haftet gegenüber den Mitarbeitern, wenn falsche oder unzureichende Informationen bezüglich der Betriebsrente vermittelt wurden.

Betriebsrentner, die kurz vor dem Ruhestand stehen, können eigentlich nur darauf hoffen, dass das Gesetz von 2004 wieder geändert wird. Ihre einzige Möglichkeit der Einflussnahme ist, sich bei den zuständigen Politikern zu beschweren.

Betriebliche Riester-Rente

Wer noch einige Beitragsjahre vor sich hat, kann den Arbeitgeber bitten, die Betriebsrente in eine über den Arbeitgeber organisierte Riester-Renten umzuwandeln. Hier sind Rentner seit dem Anfang des Jahres in Kraft getretenen Betriebsrentenstärkungsgesetz von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen befreit, sodass am Ende unterm Strich wesentlich mehr Rendite übrig bleibt.