per Mail teilen

Sie sind unverzichtbar, vor allem jetzt, während der Corona-Pandemie. Die "Systemrelevanten Berufe". So viel verdienen sie.

Im Sinne der Gesetzgebung erhalten die sogenannten "Systemrelevanten Berufe" die "Kritische Infrastruktur" am Laufen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik definiert diese so:

Kritische Infrastruktur in jedem Bundesland anders geregelt

"Kritische Infrastrukturen (KRITIS) sind Organisationen oder Einrichtungen mit wichtiger Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen, bei deren Ausfall oder Beeinträchtigung nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe, erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit oder andere dramatische Folgen eintreten würden." Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

Jedes Bundesland kann die einzelnen Berufsgruppen für sich definieren. Das Land Baden-Württemberg beispielsweise definiert dies in seiner Corona-Verordnung vom 17. März 2020 in §1 Abs. 6.

Unter den Berufsgruppen zählen unter anderem:



Energieversorger

Telekommunikation

Gesundheit

Finanz- und Versicherungswesen

Transport und Verkehr

die gesamte Infrastruktur zur medizinischen und pflegerischen Versorgung einschließlich der zur Aufrechterhaltung dieser Versorgung notwendigen Unterstützungsbereiche, der Altenpflege und der ambulanten Pflegedienste

Regierung und Verwaltung, Parlamen, Justiz- und Abschiebungshaftvollzugseinrichtungen

Polizei und Feuerwehr (auch Freiwillige) sowie Notfall- und Rettungswesen einschließlich Katastrophenschutz

Rundfunk und Presse

der gesamte ÖPNV und Schienenpersonenverkehr

Straßenmeistereien und Straßenbetriebe

Bestatter

Viele Systemrelevante Berufe verdienen vergleichsweise wenig

Doch viele dieser Berufe befinden sich im unteren Bereich des Lohnsektors. Das Statistische Bundesamt hat dazu jüngst die Bruttoverdienste einiger relevanter Berufsgruppen verglichen. Heraus kam, dass vor allem Fachkräfte im Lebensmitteleinzelhandel am wenigsten verdienen. Durchschnittlich lag der Verdienst im Jahr 2019 bei 2.186 Euro Brutto. Damit liegt er mehr als 1.000 Euro hinter dem produzierenden Gewerbe und dem Dienstleistungsbereich mit 3.327 Euro. Auf der Nachfolgenden Tabelle sind die einzelnen Berufsgruppen nach Einkommen gegliedert dargestellt.

Bruttomonatsverdienste vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer im Jahr 2019

Bruttomonatsverdienste vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer im Jahr 2019 (ohne Sonderzahlungen), in Euro. Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020. *Aussagekraft eingeschränkt, da Zahlenwert statistisch relativ unsicher ist. Branche Arbeitnehmer

in leitender

Stellung

(Leistungsgruppe 1) Herausgehobene

Fachkräfte

(Leistungsgruppe 2) Fachkräfte

(Leistungsgruppe 3) Angelernte Arbeitnehmer

(Leistungsgruppe 4) Insgesamt Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln 6561 4153 2865 2513 3102 Getränkeherstellung 7138 4851 3636 3249 3935 Energieversorgung 7421 5089 4025 3314 5137 Abfallentsorgung und -rückgewinnung 6854 4493 3180 2779 3315 Lebensmitteleinzelhandel 4487* 2970* 2186 1980 2345 Personenbeförderung im Regionalverkehr 5872 3964 3006 2577 3067 Güterbeförderung im Straßenverkehr 6198 3715 2554 2365 2624 Krankenhäuser 8545 4524 3502 2763 4774 Altenheime 5499 4011 3116 2353 3176 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (u.a. Polizei, Feuerwehr) 6434 4499 3374 2676 3824 Gebäudebetreuung (z.B. Reinigung); Garten- und Landschaftsbau 5639 3555 2756 2260 2700 Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich (Gesamtwirtschaft) 7269 4762 3327 2682 3994

Forderung nach höheren Löhnen

Die Forderungen um höhere Löhne bei der Pflege und in anderen relevanten Berufen werden dieser Tage immer lauter. Aktuell zumindest gibt es noch keine offiziellen Statements dazu. Erst im Juni vergangenen Jahres hatte das Bundeskabinett höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen für die Pflege beschlossen. Die Corona-Pandemie zeigt, dass Deutschland im weltweiten Vergleich bei der medizinischen Versorgung gut da steht. Allerdings ist aber aus Sicht vieler Betroffener noch viel Luft nach oben.